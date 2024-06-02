Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов и прокомментировал победу Реала arrow

Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов и прокомментировал победу Реала

2 июня 2024 00:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов и прокомментировал победу Реала
Карло Анчелотти празднует триумф в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" в напряженном матче обыграл "Боруссию" из Дортмунда в финале Лиги чемпионов. Этот трофей стал 15 в истории "королевского клуба". 

Карло Анчелотти в интервью Movistar поделился первыми эмоциями после триумфального поединка. 

Читайте также:

"Боруссия" доминировала в первом тайме финала Лиги чемпионов и неоднократно могла забить гол "Реалу", ворота которого защищал Тибо Куртуа. Но после перерыва испанская команда изменила ход поединка, дважды отличилась и завоевала главный трофей европейского клубного сезона. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Анчелотти сказал о финале ЛЧ 

Главный тренер мадридского "Реала" сдержанно реагировал на события на поле во время матча. Но после финального свистка итальянский наставник праздновал победу вместе со своими игроками. 

"К этому невозможно привыкнуть. Нам было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось страдать, но после перерыва мы меньше теряли мяч, играли лучше. Все остальное пустяки. Мы победили. Наша мечта живет!" — сказал тренер "Реала". 

Анчелотти является единственным действующим тренером, который выиграл Лигу чемпионов пять раз в своей карьере. В тройке лидеров по этому показателю Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола, у которых по три трофея. 

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Реал Мадрид
футбол
Карло Анчелотти
Лига чемпионов
спорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном