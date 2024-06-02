Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов и прокомментировал победу Реала

Карло Анчелотти празднует триумф в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Мадридский "Реал" в напряженном матче обыграл "Боруссию" из Дортмунда в финале Лиги чемпионов. Этот трофей стал 15 в истории "королевского клуба".

Карло Анчелотти в интервью Movistar поделился первыми эмоциями после триумфального поединка.

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"Боруссия" доминировала в первом тайме финала Лиги чемпионов и неоднократно могла забить гол "Реалу", ворота которого защищал Тибо Куртуа. Но после перерыва испанская команда изменила ход поединка, дважды отличилась и завоевала главный трофей европейского клубного сезона.

Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Анчелотти сказал о финале ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" сдержанно реагировал на события на поле во время матча. Но после финального свистка итальянский наставник праздновал победу вместе со своими игроками.

"К этому невозможно привыкнуть. Нам было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось страдать, но после перерыва мы меньше теряли мяч, играли лучше. Все остальное пустяки. Мы победили. Наша мечта живет!" — сказал тренер "Реала".

Анчелотти является единственным действующим тренером, который выиграл Лигу чемпионов пять раз в своей карьере. В тройке лидеров по этому показателю Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола, у которых по три трофея.

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