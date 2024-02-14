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Анчелотті вперше розсипався у похвалі Луніну

14 лютого 2024 12:49
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотті вперше розсипався у похвалі Луніну
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв "РБ Лейпциг" з рахунком 1:0. Героєм матчу став голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.

Після гри Луніна похвалив головний тренер Карло Анчелотті, повідомляє портал AS.

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Анчелотті зазначив, що матч був важким, особливо на самому початку першого та другого таймів, коли "РБ Лейпциг" хотів забити швидкий гол.

При цьому наставник клубу наголосив на позитивних моментах у грі своєї команди, яка грає в ослабленому складі.

"Лейпциг" міг зрівняти рахунок, будемо чесними. Вони мали можливість, але Лунін зіграв чудовий матч. Він воротар, який не отримував ігрових хвилин, але виявив прогрес. Сам факт участі у грі надає йому впевненості.

Лунін продемонстрував чудову форму. Він дуже мотивований та впевнений у своїх силах; гра надає йому додаткової впевненості. У цьому матчі він показав чудові навички й впорався з поставленими перед ним завданнями", — сказав Анчелотті.

Також головний тренер прокоментував ситуацію із непризначеним голом у ворота Луніна. За його словами, офсайд мав гравця, який заважав Луніну відреагувати на удар по воротах.

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футбол
Реал Мадрид
Ліга чемпіонів
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
РБ Лейпциг
українські легіонери (футбол)

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