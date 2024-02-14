Анчелотті вперше розсипався у похвалі Луніну

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв "РБ Лейпциг" з рахунком 1:0. Героєм матчу став голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.

Після гри Луніна похвалив головний тренер Карло Анчелотті, повідомляє портал AS.

Читайте також:

🇺🇦 🧱 Lunin MOTM performance vs RBL pic.twitter.com/DNATG4y7iE — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) February 13, 2024

Анчелотті про гру Луніна

Анчелотті зазначив, що матч був важким, особливо на самому початку першого та другого таймів, коли "РБ Лейпциг" хотів забити швидкий гол.

При цьому наставник клубу наголосив на позитивних моментах у грі своєї команди, яка грає в ослабленому складі.

"Лейпциг" міг зрівняти рахунок, будемо чесними. Вони мали можливість, але Лунін зіграв чудовий матч. Він воротар, який не отримував ігрових хвилин, але виявив прогрес. Сам факт участі у грі надає йому впевненості.

Лунін продемонстрував чудову форму. Він дуже мотивований та впевнений у своїх силах; гра надає йому додаткової впевненості. У цьому матчі він показав чудові навички й впорався з поставленими перед ним завданнями", — сказав Анчелотті.

Також головний тренер прокоментував ситуацію із непризначеним голом у ворота Луніна. За його словами, офсайд мав гравця, який заважав Луніну відреагувати на удар по воротах.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

"Барселона" може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Родрі посварив Ліонеля Мессі з Хаві Ернандесом та Іньєстою.