Лунін став на один рівень із Куртуа — що трапилося
У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг" найкращим гравцем матчу став голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Українець допоміг команді перемогти з рахунком 1:0.
У матчі Лунін зміг підкорити важливе досягнення, повідомив портал Opta.Jose.
9 - Andriy Lunin є другою @realmadriden goalkeeper to make 9+ saves in single Champions League game without concediя since на початку 2003/04, після Thibaut Courtois в кінці проти Liverpool в 2022 (also 9). Titan pic.twitter.com/JLjOinVOs8— OptaJose (@OptaJose) February 13, 2024
Досягнення Луніна
За інформацією джерела, за останні 20 років Лунін став лише другим гравцем мадридського "Реала", який зробив 9 та більше сейвів за один матч у Лізі чемпіонів.
Оскільки статистика ведеться лише з сезону 2003/2004 рр., лише Тібо Куртуа робив 9 сейвів. Сталося це у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022, коли мадридці з рахунком 1:0 обіграли "Ліверпуль".
За матч Ліги чемпіонів Лунін отримав найвищі бали в команді від авторитетних статистичних порталів. WhoScored поставив Андрію оцінку 9,2, а Sofascore — 9,8.
Показник попереджених голів українця становив 2,19. В активі 25-річного українця 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м'яч, 3 перехоплені навіси, 49 дотиків м'яча, 21 точна передача з 25 (84%) та 3 виноси м'яча.
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