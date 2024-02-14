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Лунін став на один рівень із Куртуа — що трапилося

14 лютого 2024 09:27
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Агабекян Карен
редактор
Лунін став на один рівень із Куртуа — що трапилося
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг" найкращим гравцем матчу став голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Українець допоміг команді перемогти з рахунком 1:0.

У матчі Лунін зміг підкорити важливе досягнення, повідомив портал Opta.Jose.

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Досягнення Луніна

За інформацією джерела, за останні 20 років Лунін став лише другим гравцем мадридського "Реала", який зробив 9 та більше сейвів за один матч у Лізі чемпіонів.

Оскільки статистика ведеться лише з сезону 2003/2004 рр., лише Тібо Куртуа робив 9 сейвів. Сталося це у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022, коли мадридці з рахунком 1:0 обіграли "Ліверпуль".

За матч Ліги чемпіонів Лунін отримав найвищі бали в команді від авторитетних статистичних порталів. WhoScored поставив Андрію оцінку 9,2, а Sofascore — 9,8.

Показник попереджених голів українця становив 2,19. В активі 25-річного українця 9 сейвів, 1 вдалий вихід на м'яч, 3 перехоплені навіси, 49 дотиків м'яча, 21 точна передача з 25 (84%) та 3 виноси м'яча.

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Реал Мадрид
Ліга чемпіонів
Андрій Лунін
РБ Лейпциг
українські легіонери (футбол)

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