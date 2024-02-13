Луніна оцінив його наступний суперник

Андрій Лунін ловить м'яч під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

У першому матчі 1/8 фіналу мадридський "Реал" у Німеччині зіграє з "РБ Лейпциг" . Напередодні матчу голкіпер "биків" Петер Гулачі висловився про свого українського суперника Андрія Луніна.

Гулачі відзначив плюси Луніна, передає AS.

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У Луніна гарна реакція

Голкіпер "РБ Лейпциг" відзначив, що Лунін зміг скористатися обставинами з Тібо Куртуа та Кепою Аррісабалагою, щоб стати основним воротарем "королівського клубу".

"Знаю про нього те, що бачив останні тижні. Він був другим номером, але після травми Куртуа та трансферу Кепи та його пошкодження грав Лунін.

Цей голкіпер показав гарну реакцію у грі на виходах. Він має якості. Ідеальний воротар", — сказав Гулачі.

Лунін цього сезону зіграв 16 матчів у всіх турнірах, де пропустив 13 м'ячів. При цьому він відстояв на нуль шість ігор.

13 лютого у Лейпцигу "РБ" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із "Реалом". Початок — 22:00.

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