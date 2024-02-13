Лунина оценил его следующий соперник
В первом матче 1/8 финала мадридский "Реал" в Германии сыграет с "РБ Лейпциг". Накануне матча голкипер "быков" Петер Гулачи высказался о своем украинском сопернике Андрее Лунине.
Гулачи отметил плюсы Лунина, передает AS.
У Лунина хорошая реакция
Голкипер "РБ Лейпциг" отметил, что Лунин смог воспользоваться обстоятельствами с Тибо Куртуа и Кепой Аррисабалагой, чтобы стать основным вратарем "королевского клуба".
"Знаю о нем то, что видел в последние недели. Он был вторым номером, но после травмы Куртуа и трансфера Кепы и его повреждения играл Лунин.
Этот голкипер показал хорошую реакцию в игре на выходах. У него есть качества. Совершенный вратарь", — сказал Гулачи.
Лунин в текущем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, где пропустил 13 мячей. При этом он отстоял на ноль шесть игр.
13 февраля в Лейпциге "РБ" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом". Начало — 22:00.
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