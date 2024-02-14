Лунин стал на один уровень с Куртуа — что случилось
В 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" лучшим игроком матча стал голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Украинец помог команде победить со счетом 1:0.
В матче Лунин смог покорить важное достижение, сообщил портал Opta.Jose.
9 - Andriy Lunin is the second @realmadriden goalkeeper to make 9+ saves in a single Champions League game without conceding since at least 2003/04, after Thibaut Courtois in the final against Liverpool in 2022 (also 9). Titan pic.twitter.com/JLjOinVOs8— OptaJose (@OptaJose) February 13, 2024
Достижение Лунина
По информации источника, за последние 20 лет Лунин стал лишь вторым игроком мадридского "Реала", который сделал 9 и более сейвов за один матч в Лиге чемпионов.
Поскольку статистика ведется лишь начиная из сезона 2003/2004 гг., за все время лишь Тибо Куртуа делал 9 сейвов. Случилось это в финале Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022, когда мадридцы со счетом 1:0 обыграли "Ливерпуль".
За прошедший матч Лиги чемпионов Лунин получил наивысшие баллы в команде от авторитетных статистических порталов. WhoScored поставил Андрею оценку 9,2, а Sofascore — 9,8.
Показатель предотвращенных голов украинца составил 2,19. В активе 25-летнего украинца 9 сейвов, 1 удачный выход на мяч, 3 перехваченных навеса, 49 касаний мяча, 21 точная передача из 25 (84%) и 3 выноса мяча.
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