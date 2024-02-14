Лунин стал на один уровень с Куртуа — что случилось

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: "Реал"

В 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" лучшим игроком матча стал голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Украинец помог команде победить со счетом 1:0.

В матче Лунин смог покорить важное достижение, сообщил портал Opta.Jose.

Читайте также:

9 - Andriy Lunin is the second @realmadriden goalkeeper to make 9+ saves in a single Champions League game without conceding since at least 2003/04, after Thibaut Courtois in the final against Liverpool in 2022 (also 9). Titan pic.twitter.com/JLjOinVOs8 — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2024

Достижение Лунина

По информации источника, за последние 20 лет Лунин стал лишь вторым игроком мадридского "Реала", который сделал 9 и более сейвов за один матч в Лиге чемпионов.

Поскольку статистика ведется лишь начиная из сезона 2003/2004 гг., за все время лишь Тибо Куртуа делал 9 сейвов. Случилось это в финале Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022, когда мадридцы со счетом 1:0 обыграли "Ливерпуль".

За прошедший матч Лиги чемпионов Лунин получил наивысшие баллы в команде от авторитетных статистических порталов. WhoScored поставил Андрею оценку 9,2, а Sofascore — 9,8.

Показатель предотвращенных голов украинца составил 2,19. В активе 25-летнего украинца 9 сейвов, 1 удачный выход на мяч, 3 перехваченных навеса, 49 касаний мяча, 21 точная передача из 25 (84%) и 3 выноса мяча.

Напомним, Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой.

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

В "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.