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Лунин стал на один уровень с Куртуа — что случилось

14 февраля 2024 09:27
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Агабекян Карен
редактор
Лунин стал на один уровень с Куртуа — что случилось
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" лучшим игроком матча стал голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Украинец помог команде победить со счетом 1:0.

В матче Лунин смог покорить важное достижение, сообщил портал Opta.Jose.

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Достижение Лунина

По информации источника, за последние 20 лет Лунин стал лишь вторым игроком мадридского "Реала", который сделал 9 и более сейвов за один матч в Лиге чемпионов.

Поскольку статистика ведется лишь начиная из сезона 2003/2004 гг., за все время лишь Тибо Куртуа делал 9 сейвов. Случилось это в финале Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022, когда мадридцы со счетом 1:0 обыграли "Ливерпуль".

За прошедший матч Лиги чемпионов Лунин получил наивысшие баллы в команде от авторитетных статистических порталов. WhoScored поставил Андрею оценку 9,2, а Sofascore — 9,8.

Показатель предотвращенных голов украинца составил 2,19. В активе 25-летнего украинца 9 сейвов, 1 удачный выход на мяч, 3 перехваченных навеса, 49 касаний мяча, 21 точная передача из 25 (84%) и 3 выноса мяча.

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Реал Мадрид
Лига чемпионов
Андрей Лунин
РБ Лейпциг
украинские легионеры (футбол)

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