Анчелотти впервые рассыпался в похвале Лунину
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 1:0. Героем матча стал голкипер "сливочных" Андрей Лунин.
После игры Лунина похвалил главный тренер Карло Анчелотти, передает портал AS.
🇺🇦 🧱 Lunin MOTM performance vs RBL pic.twitter.com/DNATG4y7iE— Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) February 13, 2024
Анчелотти об игре Лунина
Анчелотти отметил, что матч был тяжелым, особенно, в самом начале первого и второго таймов, когда "РБ Лейпциг" хотел забить быстрый гол.
При этом наставник клуба отметил позитивные моменты в игре своей команды, играющей в ослабленном составе.
"Лейпциг" мог сравнять счет, будем честными. У них была возможность, но Лунин сыграл великолепный матч. Он вратарь, который не получал игровых минут, но проявил прогресс. Сам факт участия в игре придает ему уверенность.
Лунин продемонстрировал отличную форму. Он очень мотивирован и уверен в своих силах; игра придает ему дополнительную уверенность. В этом матче он показал отличные навыки и справился с поставленными перед ним задачами", — сказал Анчелотти.
Также главный тренер прокомментировал ситуацию с не назначенным голом в ворота Лунина. По его словам, офсайд был у игрока, который мешал Лунину отреагировать на удар по воротам.
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