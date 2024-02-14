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Анчелотти впервые рассыпался в похвале Лунину

14 февраля 2024 12:49
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти впервые рассыпался в похвале Лунину
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 1:0. Героем матча стал голкипер "сливочных" Андрей Лунин.

После игры Лунина похвалил главный тренер Карло Анчелотти, передает портал AS.

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Анчелотти отметил, что матч был тяжелым, особенно, в самом начале первого и второго таймов, когда "РБ Лейпциг" хотел забить быстрый гол.

При этом наставник клуба отметил позитивные моменты в игре своей команды, играющей в ослабленном составе.

"Лейпциг" мог сравнять счет, будем честными. У них была возможность, но Лунин сыграл великолепный матч. Он вратарь, который не получал игровых минут, но проявил прогресс. Сам факт участия в игре придает ему уверенность.

Лунин продемонстрировал отличную форму. Он очень мотивирован и уверен в своих силах; игра придает ему дополнительную уверенность. В этом матче он показал отличные навыки и справился с поставленными перед ним задачами", — сказал Анчелотти.

Также главный тренер прокомментировал ситуацию с не назначенным голом в ворота Лунина. По его словам, офсайд был у игрока, который мешал Лунину отреагировать на удар по воротам.

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футбол
Реал Мадрид
Лига чемпионов
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
украинские легионеры (футбол)

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