Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Анчелотті заявив Касільясу, що не гарантує Луніну місце у фіналі Ліги чемпіонів arrow

Анчелотті заявив Касільясу, що не гарантує Луніну місце у фіналі Ліги чемпіонів

11 травня 2024 16:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Анчелотті заявив Касільясу, що не гарантує Луніну місце у фіналі Ліги чемпіонів
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер знову висловився про участь українського голкіпера Андрія Луніна у фіналі Ліги чемпіонів проти "Борусії". Матч відбудеться 1 червня на "Уемблі" у Лондоні.

На цей раз Анчелотті довелося відповідати на репліку легенди клубу Ікера Касільяса. Слова тренера навів портал Madrid Castle.

Читайте також:

Раніше Касільяс заявив, що Лунін має вийти у стартовому складі "Реала" на матч фіналу Ліги чемпіонів.

Що відповів Анчелотті

За словами Анчелотті, він дуже поважає Касільяса і тому не хоче вплутуватися в дебати з приводу основного голкіпера на матч Ліги чемпіонів.

Фахівець вважає, що має ще 20 днів до матчу, за які він вирішить хто зіграє.

"Я поважаю думку Касільяса і глибоко його поважаю як легенду. Він наш великий воротар. Але я не хочу вступати в суперечки. Я маю достатньо часу, щоб вирішити, хто захищатиме ворота на "Вемблі", — сказав Анчелотті.

Цього сезону Лунін зіграв вісім матчів у Лізі чемпіонів, пропустив у них десять м'ячів і дві гри провів на нуль.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. 

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина