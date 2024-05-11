Анчелотті заявив Касільясу, що не гарантує Луніну місце у фіналі Ліги чемпіонів
Головний тренер знову висловився про участь українського голкіпера Андрія Луніна у фіналі Ліги чемпіонів проти "Борусії". Матч відбудеться 1 червня на "Уемблі" у Лондоні.
На цей раз Анчелотті довелося відповідати на репліку легенди клубу Ікера Касільяса. Слова тренера навів портал Madrid Castle.
Раніше Касільяс заявив, що Лунін має вийти у стартовому складі "Реала" на матч фіналу Ліги чемпіонів.
Що відповів Анчелотті
За словами Анчелотті, він дуже поважає Касільяса і тому не хоче вплутуватися в дебати з приводу основного голкіпера на матч Ліги чемпіонів.
Фахівець вважає, що має ще 20 днів до матчу, за які він вирішить хто зіграє.
"Я поважаю думку Касільяса і глибоко його поважаю як легенду. Він наш великий воротар. Але я не хочу вступати в суперечки. Я маю достатньо часу, щоб вирішити, хто захищатиме ворота на "Вемблі", — сказав Анчелотті.
Цього сезону Лунін зіграв вісім матчів у Лізі чемпіонів, пропустив у них десять м'ячів і дві гри провів на нуль.
Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.
Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.
Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.
Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.
"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.
Читайте Новини.LIVE!