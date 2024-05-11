Анчелотті заявив Касільясу, що не гарантує Луніну місце у фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera

Головний тренер знову висловився про участь українського голкіпера Андрія Луніна у фіналі Ліги чемпіонів проти "Борусії". Матч відбудеться 1 червня на "Уемблі" у Лондоні.

На цей раз Анчелотті довелося відповідати на репліку легенди клубу Ікера Касільяса. Слова тренера навів портал Madrid Castle.

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Що відповів Анчелотті

За словами Анчелотті, він дуже поважає Касільяса і тому не хоче вплутуватися в дебати з приводу основного голкіпера на матч Ліги чемпіонів.

Фахівець вважає, що має ще 20 днів до матчу, за які він вирішить хто зіграє.

"Я поважаю думку Касільяса і глибоко його поважаю як легенду. Він наш великий воротар. Але я не хочу вступати в суперечки. Я маю достатньо часу, щоб вирішити, хто захищатиме ворота на "Вемблі", — сказав Анчелотті.

Цього сезону Лунін зіграв вісім матчів у Лізі чемпіонів, пропустив у них десять м'ячів і дві гри провів на нуль.

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