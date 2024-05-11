Анчелотти заявил Касильясу, что не гарантирует Лунину место в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

Главный тренер снова высказался об участии украинского голкипера Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов против "Боруссии". Матч состоится 1 июня на "Уэмбли" в Лондоне.

На этот раз Анчелотти пришлось отвечать на реплику легенды клуба Икера Касильяса. Слова тренера привел портал Madrid Castle.

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Что ответил Анчелотти

По словам Анчелотти, он очень сильно уважает Касильяса и поэтому не хочет ввязываться в дебаты по поводу основного голкипера на матч Лиги чемпионов.

Специалист считает, что у него еще 20 дней до матча, за которые он решит кто сыграет.

"Я уважаю мнение Касильяса и глубоко его уважаю как легенду. Он наш великий вратарь. Но я не хочу вступать в споры. У меня есть достаточно времени, чтобы решить, кто будет защищать ворота на "Уэмбли", — сказал Анчелотти

В текущем сезоне Лунин сыграл восемь матчей в Лиге чемпионов, пропустил в них десять мячей и две игры провел на ноль.

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