Анчелотти заявил Касильясу, что не гарантирует Лунину место в финале Лиги чемпионов
Главный тренер снова высказался об участии украинского голкипера Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов против "Боруссии". Матч состоится 1 июня на "Уэмбли" в Лондоне.
На этот раз Анчелотти пришлось отвечать на реплику легенды клуба Икера Касильяса. Слова тренера привел портал Madrid Castle.
Ранее Касильяс заявил, что Лунин должен выйти в стартовом составе "Реала" на матч финала Лиги чемпионов.
Что ответил Анчелотти
По словам Анчелотти, он очень сильно уважает Касильяса и поэтому не хочет ввязываться в дебаты по поводу основного голкипера на матч Лиги чемпионов.
Специалист считает, что у него еще 20 дней до матча, за которые он решит кто сыграет.
"Я уважаю мнение Касильяса и глубоко его уважаю как легенду. Он наш великий вратарь. Но я не хочу вступать в споры. У меня есть достаточно времени, чтобы решить, кто будет защищать ворота на "Уэмбли", — сказал Анчелотти
В текущем сезоне Лунин сыграл восемь матчей в Лиге чемпионов, пропустил в них десять мячей и две игры провел на ноль.
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