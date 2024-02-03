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Анчелотті знову змінив думку щодо конкуренції Лунін — Куртуа

3 лютого 2024 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотті знову змінив думку щодо конкуренції Лунін — Куртуа
Карло Анчелотті під час матчу з "Мальоркою". Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті вирішив не робити постійної ротації між воротарями Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою. Раніше очікувалося, що футболісти гратимуть через матч.

Останні два матчі переконали Анчелотті довіритися українцеві, повідомив портал Defensa Central.

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За інформацією джерела, Анчелотті вирішив, що до повернення основного голкіпера Тібо Куртуа позицію першого номера команди займатиме Лунін.

Про своє рішення Анчелотті повідомив під час тренування команди напередодні дербі з "Атлетіко".

Зазначимо, що Куртуа повернеться раніше, ніж очікувалося. Бельгієць швидше проходить процес відновлення та може повернутися наприкінці сезону.

Мадридці лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи на два очки "Жирону".

Лунін провів у поточному сезоні 14 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів. При цьому, українець провів шість сухих ігор.

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)
Кепа Аррісабалага

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