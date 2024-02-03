Анчелотти снова сменил мнение относительно конкуренции Лунин — Куртуа
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти решил не делать постоянной ротации между вратарями Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Ранее ожидалось, что футболисты будут играть через матч.
Последние два матча убедили Анчелотти довериться украинцу, сообщил портал Defensa Central.
Анчелотти наконец сделал выбор на позицию голкипера
По информации источника, Анчелотти решил, что до возвращения основного голкипера Тибо Куртуа позицию первого номера команды будет занимать Лунин.
О своем решении Анчелотти сообщил во время тренировки команды накануне мадридского дерби с "Атлетико".
Отметим, что Куртуа вернется раньше, чем ожидалось. Бельгиец быстрее проходит процесс восстановления и может вернуться в конце сезона.
Мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на 2 очка "Жирону"
Лунин провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых пропустил 12 мячей. При этом украинец провел шесть сухих игр.
Напомним, Криштиану Роналду подарил девушке часы за 100 тысяч долларов.
Владислав Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.
Виктор Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.
Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.
Александр Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.
Читайте Новини.LIVE!