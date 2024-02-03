Анчелотти снова сменил мнение относительно конкуренции Лунин — Куртуа

Карло Анчелотти во время матча с "Мальоркой". Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти решил не делать постоянной ротации между вратарями Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Ранее ожидалось, что футболисты будут играть через матч.

Последние два матча убедили Анчелотти довериться украинцу, сообщил портал Defensa Central.

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По информации источника, Анчелотти решил, что до возвращения основного голкипера Тибо Куртуа позицию первого номера команды будет занимать Лунин.

О своем решении Анчелотти сообщил во время тренировки команды накануне мадридского дерби с "Атлетико".

Отметим, что Куртуа вернется раньше, чем ожидалось. Бельгиец быстрее проходит процесс восстановления и может вернуться в конце сезона.

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Лунин провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых пропустил 12 мячей. При этом украинец провел шесть сухих игр.

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