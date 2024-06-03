Андрій Полтавець залишає пост президента ФК ЛНЗ

Андрій Полтавець. Фото: fc-lnz

Андрій Полтавець залишає пост президента футбольного клубу "ЛНЗ". Він планує сконцентруватись на роботі в Українській асоціації футболу та у Черкаській обласній асоціації.

Про це повідомляє пресслужба ФК "ЛНЗ".

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Андрій Полтавець залишає пост

За період його керівництва команда пройшла шлях від чемпіонату Черкаської області до Української Прем’єр-ліги. Крім цього гравцям клубу вдалось здобути звання:

Чемпіонів Черкаської області: 2009, 2011, 2016, 2017

Володарів Кубка Черкаської області: 2017

Чемпіонів України серед аматорських команд: 2020/2021

Володарів Кубка України серед аматорських команд: 2017/2018, 2020/2021

Також клуб отримав статус професіонального клубу у 2021 році.

У грудні того ж року Андрій Полтавець очолив Черкаську обласну асоціацію футболу, а у січні 2024 року його було обрано членом Виконкому Української асоціації футболу.

Тепер Андрій В’ячеславович прагне сконцентруватись на роботі в УАФ та ЧОАФ.

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