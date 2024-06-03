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Андрій Полтавець покинув пост президента клубу ЛНЗ

3 червня 2024 16:29
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Андрій Полтавець залишає пост президента ФК ЛНЗ
Андрій Полтавець. Фото: fc-lnz
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Андрій Полтавець залишає пост президента футбольного клубу "ЛНЗ". Він планує сконцентруватись на роботі в Українській асоціації футболу та у Черкаській обласній асоціації. 

Про це повідомляє пресслужба ФК "ЛНЗ".

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За період його керівництва команда пройшла шлях від чемпіонату Черкаської області до Української Прем’єр-ліги. Крім цього гравцям клубу вдалось здобути звання:

  • Чемпіонів Черкаської області: 2009, 2011, 2016, 2017
  • Володарів Кубка Черкаської області: 2017
  • Чемпіонів України серед аматорських команд: 2020/2021
  • Володарів Кубка України серед аматорських команд: 2017/2018, 2020/2021

Також клуб отримав статус професіонального клубу у 2021 році.

У грудні того ж року Андрій Полтавець очолив Черкаську обласну асоціацію футболу, а у січні 2024 року його було обрано членом Виконкому Української асоціації футболу.

Тепер Андрій В’ячеславович прагне сконцентруватись на роботі в УАФ та ЧОАФ.

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