Андрій Полтавець залишає пост президента ФК ЛНЗ

Андрій Полтавець покинув пост президента клубу ЛНЗ
Андрій Полтавець залишає пост президента футбольного клубу "ЛНЗ". Він планує сконцентруватись на роботі в Українській асоціації футболу та у Черкаській обласній асоціації.
Про це повідомляє пресслужба ФК "ЛНЗ".
Андрій Полтавець залишає пост
За період його керівництва команда пройшла шлях від чемпіонату Черкаської області до Української Прем’єр-ліги. Крім цього гравцям клубу вдалось здобути звання:
- Чемпіонів Черкаської області: 2009, 2011, 2016, 2017
- Володарів Кубка Черкаської області: 2017
- Чемпіонів України серед аматорських команд: 2020/2021
- Володарів Кубка України серед аматорських команд: 2017/2018, 2020/2021
Також клуб отримав статус професіонального клубу у 2021 році.
У грудні того ж року Андрій Полтавець очолив Черкаську обласну асоціацію футболу, а у січні 2024 року його було обрано членом Виконкому Української асоціації футболу.
Тепер Андрій В’ячеславович прагне сконцентруватись на роботі в УАФ та ЧОАФ.
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