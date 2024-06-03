Андрей Полтавец покидает пост президента ФК ЛНЗ

Андрей Полтавец. Фото: fc-lnz

Андрей Полтавец покидает пост президента футбольного клуба "ЛНЗ". Он планирует сконцентрироваться на работе в Украинской ассоциации футбола и Черкасской областной ассоциации.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "ЛНЗ".

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За период его руководства команда прошла путь от чемпионата Черкасской области в Украинскую Премьер-лигу. Кроме этого игрокам клуба удалось получить звания:

Чемпионов Черкасской области: 2009, 2011, 2016, 2017

Обладателей Кубка Черкасской области: 2017

Чемпионов Украины среди любительских команд: 2020/2021

Обладателей Кубка Украины среди любительских команд: 2017/2018, 2020/2021

Также клуб получил статус профессионального клуба в 2021 году.

В декабре того же года Андрей Полтавец возглавил Черкасскую областную ассоциацию футбола, а в январе 2024 года он был избран членом Исполкома Украинской ассоциации футбола.

Теперь Андрей Вячеславович стремится сконцентрироваться на работе в УАФ и ЧОАФ.

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