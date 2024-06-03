Андрей Полтавец покидает пост президента ФК ЛНЗ

Андрей Полтавец покинул пост президента клуба ЛНЗ
Андрей Полтавец покидает пост президента футбольного клуба "ЛНЗ". Он планирует сконцентрироваться на работе в Украинской ассоциации футбола и Черкасской областной ассоциации.
Об этом сообщает пресс-служба ФК "ЛНЗ".
Андрей Полтавец покидает пост
За период его руководства команда прошла путь от чемпионата Черкасской области в Украинскую Премьер-лигу. Кроме этого игрокам клуба удалось получить звания:
- Чемпионов Черкасской области: 2009, 2011, 2016, 2017
- Обладателей Кубка Черкасской области: 2017
- Чемпионов Украины среди любительских команд: 2020/2021
- Обладателей Кубка Украины среди любительских команд: 2017/2018, 2020/2021
Также клуб получил статус профессионального клуба в 2021 году.
В декабре того же года Андрей Полтавец возглавил Черкасскую областную ассоциацию футбола, а в январе 2024 года он был избран членом Исполкома Украинской ассоциации футбола.
Теперь Андрей Вячеславович стремится сконцентрироваться на работе в УАФ и ЧОАФ.
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