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Андрей Полтавец покинул пост президента клуба ЛНЗ

3 июня 2024 16:29
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Андрей Полтавец покидает пост президента ФК ЛНЗ
Андрей Полтавец. Фото: fc-lnz
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Андрей Полтавец покидает пост президента футбольного клуба "ЛНЗ". Он планирует сконцентрироваться на работе в Украинской ассоциации футбола и Черкасской областной ассоциации.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "ЛНЗ".

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За период его руководства команда прошла путь от чемпионата Черкасской области в Украинскую Премьер-лигу. Кроме этого игрокам клуба удалось получить звания:

  • Чемпионов Черкасской области: 2009, 2011, 2016, 2017
  • Обладателей Кубка Черкасской области: 2017
  • Чемпионов Украины среди любительских команд: 2020/2021
  • Обладателей Кубка Украины среди любительских команд: 2017/2018, 2020/2021

Также клуб получил статус профессионального клуба в 2021 году.

В декабре того же года Андрей Полтавец возглавил Черкасскую областную ассоциацию футбола, а в январе 2024 года он был избран членом Исполкома Украинской ассоциации футбола.

Теперь Андрей Вячеславович стремится сконцентрироваться на работе в УАФ и ЧОАФ.

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Украина
ЛНЗ
спорт
футбол
УПЛ

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