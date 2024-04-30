Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Андрій Шевченко продовжить працювати безкоштовно в УАФ arrow

Андрій Шевченко продовжить працювати безкоштовно в УАФ

30 квітня 2024 15:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Андрій Шевченко продовжить працювати безкоштовно в УАФ
Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко та віцепрезидент Олександр Шевченко раніше підписали трудові угоди з організацією. Очікувалося, що обоє почнуть отримувати зарплату.

Однак портал Sport.ua надав інсайд із приводу робочих відносин обох Шевченка з УАФ.

Читайте також:
Скандал в УАФ
Андрій та Олександр Шевченко (крайні праворуч). Фото: УАФ

Чи зароблятимуть Шевченки в УАФ

За інформацією джерела, Андрій та Олександр Шевченко не отримуватимуть зарплату в УАФ. При цьому невідомо, чи нараховуватимуться їм кошти.

Також джерело розповіло, що в затвердженому бюджеті УАФ основну його частину складуть кошти із ФІФА та УЄФА.

При цьому Міністерство молоді та спорту забезпечить засобами підготовку та участь збірної України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цікаво, що Андрій Шевченко, крім роботи в УАФ та благодійному фонді UNITED24, де він також не отримує зарплату, жодної іншої оплачуваної роботи у нього немає

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

УАФ
футбол
Андрій Шевченко
Олександр Шевченко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри