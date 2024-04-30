Андрій Шевченко продовжить працювати безкоштовно в УАФ

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко та віцепрезидент Олександр Шевченко раніше підписали трудові угоди з організацією. Очікувалося, що обоє почнуть отримувати зарплату.

Однак портал Sport.ua надав інсайд із приводу робочих відносин обох Шевченка з УАФ.

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Андрій та Олександр Шевченко (крайні праворуч). Фото: УАФ

Чи зароблятимуть Шевченки в УАФ

За інформацією джерела, Андрій та Олександр Шевченко не отримуватимуть зарплату в УАФ. При цьому невідомо, чи нараховуватимуться їм кошти.

Також джерело розповіло, що в затвердженому бюджеті УАФ основну його частину складуть кошти із ФІФА та УЄФА.

При цьому Міністерство молоді та спорту забезпечить засобами підготовку та участь збірної України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цікаво, що Андрій Шевченко, крім роботи в УАФ та благодійному фонді UNITED24, де він також не отримує зарплату, жодної іншої оплачуваної роботи у нього немає

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