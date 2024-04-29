Шевченко почне отримувати від УАФ зарплату — що відомо

Андрій Шевченко на конгресі УАФ. Фото: УНІАН

Андрій Шевченко передплатив спеціальний документ, який узаконив його трудові відносини з Українською Асоціацією футболу. Глава УАФ минулого тижня офіційно працює в цій організації.

Раніше Шевченко очолював Асоціацію на громадських засадах, повідомляє "ТаТоТаке".

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Наприкінці січня 2025 року Андрія Шевченка було обрано президентом Української Асоціації футболу. Минулого тижня колишній головний тренер національної команди підписав з УАФ трудову угоду.

Шевченка та колишній президент УАФ Павелко. Фото: instagram

Шевченко отримає зарплату за роботу

Крім голови організації, трудовий контракт із нею оформив і віцепрезидент федерації Олександр Шевченко. При цьому поки що не відомо, який контракт має решта помічників президента УАФ. Зарплата самого Андрія Шевченка також не розголошується.

Глава Української Асоціації футболу вже кілька місяців активно працює на цій посаді. Нещодавно Шевченко провів робочу зустріч у Міністерстві молоді та спорту України, метою якої було знайти спосіб зробити спорт у країні більш чесним та конкурентним.

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