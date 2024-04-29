Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко начнет получать от УАФ зарплату — что известно arrow

Шевченко начнет получать от УАФ зарплату — что известно

29 апреля 2024 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко начнет получать от УАФ зарплату — что известно
Андрей Шевченко во время конгресса УАФ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Андрей Шевченко подписался на специальном документе, который узаконил его трудовые отношения с Украинской Ассоциацией футбола. Глава УАФ с прошлой недели официально работает в этой организации.

Ранее Шевченко возглавлял Ассоциацию на общественных началах, сообщает "ТаТоТаке". 

Читайте также:

В конце января 2025 года Андрей Шевченко был избран президентом Украинской Ассоциации футбола. На прошлой неделе бывший главный тренер национальной команды подписал с УАФ трудовое соглашение.

Шевченко и Павелко
Шевченко и бывший президент УАФ Павелко. Фото: instagram

Шевченко получит зарплату за работу 

Помимо главы организации, трудовой контракт с ней оформил и вице-президент федерации Александр Шевченко. При этом пока не известно, какие контракт у остальных помощников президента УАФ. Зарплата самого Андрея Шевченко также не разглашается. 

Глава Украинской Ассоциации футбола уже несколько месяцев активно работает в этой должности. Недавно Шевченко провел рабочую встречу в Министерством молодежи и спорта Украины, целью которой было найти способ сделать спорт в стране более честным и конкурентным. 

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тоттенхэм сделает "Шахтеру" предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться.

Забарный помог "Борнмуту" установить уникальный рекорд

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу.

спорт
УАФ
футбол
Андрей Шевченко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри