Шевченко начнет получать от УАФ зарплату — что известно
Андрей Шевченко подписался на специальном документе, который узаконил его трудовые отношения с Украинской Ассоциацией футбола. Глава УАФ с прошлой недели официально работает в этой организации.
Ранее Шевченко возглавлял Ассоциацию на общественных началах, сообщает "ТаТоТаке".
В конце января 2025 года Андрей Шевченко был избран президентом Украинской Ассоциации футбола. На прошлой неделе бывший главный тренер национальной команды подписал с УАФ трудовое соглашение.
Шевченко получит зарплату за работу
Помимо главы организации, трудовой контракт с ней оформил и вице-президент федерации Александр Шевченко. При этом пока не известно, какие контракт у остальных помощников президента УАФ. Зарплата самого Андрея Шевченко также не разглашается.
Глава Украинской Ассоциации футбола уже несколько месяцев активно работает в этой должности. Недавно Шевченко провел рабочую встречу в Министерством молодежи и спорта Украины, целью которой было найти способ сделать спорт в стране более честным и конкурентным.
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