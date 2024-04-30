Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Андрей Шевченко продолжит работать бесплатно в УАФ arrow

Андрей Шевченко продолжит работать бесплатно в УАФ

30 апреля 2024 15:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Андрей Шевченко продолжит работать бесплатно в УАФ
Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко и вице-президент Александр Шевченко ранее подписали трудовые соглашения с организацией. Ожидалось, что оба начнут получать зарплату.

Однако портал Sport.ua предоставил инсайд по поводу рабочих отношений обоих Шевченко с УАФ.

Читайте также:
Скандал в УАФ
Андрей и Александр Шевченко (крайние справа). Фото: УАФ

Будут ли Шевченко зарабатывать в УАФ

По информации источника, Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ. При этом неизвестно, будут ли им начисляться средства.

Также источник рассказал, что в утвержденном бюджете УАФ основную его часть составят средства из ФИФА и УЕФА.

При этом Министерство молодежи и спорта обеспечит средствами подготовку и участие сборной Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Интересно, что Андрей Шевченко, кроме работы в УАФ и благотворительном фонде UNITED24, где он также не получает зарплату, никакой другой оплачиваемой работы у него нет

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

УАФ
футбол
Андрей Шевченко
Александр Шевченко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри