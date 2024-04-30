Андрей Шевченко продолжит работать бесплатно в УАФ

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко и вице-президент Александр Шевченко ранее подписали трудовые соглашения с организацией. Ожидалось, что оба начнут получать зарплату.

Однако портал Sport.ua предоставил инсайд по поводу рабочих отношений обоих Шевченко с УАФ.

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Будут ли Шевченко зарабатывать в УАФ

По информации источника, Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ. При этом неизвестно, будут ли им начисляться средства.

Также источник рассказал, что в утвержденном бюджете УАФ основную его часть составят средства из ФИФА и УЕФА.

При этом Министерство молодежи и спорта обеспечит средствами подготовку и участие сборной Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Интересно, что Андрей Шевченко, кроме работы в УАФ и благотворительном фонде UNITED24, где он также не получает зарплату, никакой другой оплачиваемой работы у него нет

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