Англія та Словенія зіграли у нічию 0-0, але команді Саутгейта стала першою у групі

Матч Англія - Словенія. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи-2024 пройшов завершальний третій тур у групі С. Збірна Англії зіграла зі Словенією.

Цього разу командам не вдалося виявити найсильнішого, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Англія — Словенія

Англійці захопили контроль за м'ячем на старті матчу, але перший удар у площину на четвертій хвилині завдали словенці.

Потім моментів не було, поки після чудової комбінації з Райсом та Фоденом на 20-й хвилині Сака не забив з кількох метрів. Проте арбітр вказав на офсайд. Наступного удару в площину воріт довелося чекати 14 хвилин — Фоден пробив зі штрафного, але Облак забрав м'яч. Більше у першому таймі небезпечних моментів не було.

У другому таймі також було не найкраще видовище на полі, оскільки створювалося дуже мало моментів. Словенці їх взагалі не мали, а англійці отримали один напівмомент і пару ударів у бік воріт.

Завдяки нічиїй у нудному матчі Англія посіла перше місце у групі, а Словенія — третя у квартеті.

Англія — Словенія — 0:0

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр (Олександер-Арнолд, 84), Райс, Галлахер (Майну, 46), Беллінгем, Фоден (Гордон, 89), Сака (Палмер, 71), Кейн.

Головний тренер: Гарет Саутгейт.

Словенія: Облак, Стоянович, Карничник, Дркушич, Бійол, Янжа (Балковець, 90), Гнізда-Черін, Елшник, Шпорар (Целар, 86), Шешко (Ілічич, 75), Млакар (Горенц-Станкович, 86).

Головний тренер: Матяж Кек.

Попередження: Тріпп'єр, Фоден — Янжа, Гехі, Бійол

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