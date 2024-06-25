Польща зіграла внічию з Францією і не дозволила їй виграти групу D на Євро-2024

Польща позбавила Францію першого місця у групі D — відео
У групі D на чемпіонаті Європи завершились матчі третього туру. Збірна Франції зустрілася з Польщею, яка вже не мала турнірних завдань через дострокове вильоту з турніру.
Матч Франції та Польщі завершився нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Франція — Польща
Гра почалася з активних атак французів та поодиноких спроб Польщі огризатися. При цьому червоно-білі довели свої випади до двох ударів у площину воріт Меньяна.
У Франції удари по воротах були також перспективні, але, або воротар добре грав, або частина "пострілів" були неточними.
Наприкінці першого тайму Мбаппе двічі хотів забити з гострого кута, але знову чудово зіграв Скорупський.
У другому таймі Франція продовжила атакувати, але все частіше використовувала якості Мбаппе, удари якого успішно відбивали.
На 55-й хвилині під час контратаки Франції захисник Польщі на вході до штрафного майданчика збив Усмана Дембеле. З 11-метрів Мбаппе пробив у правий кут воріт, а голкіпер стрибнув у лівий — 1:0.
На 74-й хвилині французи збили у своєму штрафному майданчику Свідерського, але рефері призначив пенальті лише після ВАР. З позначки Левандовський пробив у притирку зі штангою — 1:1. Це була остання результативна дія у матчі
Нічия залишила Францію другою у групі, оскільки Австрія обіграла Нідерланди і стала першою.
Франція — Польща — 1:1
Голи: Мбаппе, 56 (п.) — Левандовськи, 79 (п.).
Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Канте (Грізманн, 61), Рабйо (Камавінга, 61), Тчуамені (Фофана, 81), Дембеле (Коло-Муані, 86), Барколя (Жиру, 61) .
Польща: Скорупські, Давидович, Беднарек, Ківер, Залевські (Скурась, 68), Зеліньські, Шиманьські (Свідерські, 68), Модер, Франківський, Урбанський, Левандовський.
Попередження: Рабйо — Залевскі, Давидович, Свідерскі.
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