Польша сыграла вничью с Францие и не позволила ей выиграть группу D на Евро-2024

Польша отобрала у Франции первое место в группе. Фото: x.com/EURO2024

В группе D на чемпионате Европы завершились матчи третьего тура. Сборная Франции встретилась с Польшей, у которой уже не было турнирных задач из-за досрочного вылета из турнира.

Матч Франции и Польши завершился ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Франция — Польша

Игра началась с активных атак французов и поодиноких попыток Польши огрызаться. При этом красно-белые довели свои выпады к двум ударам в створ ворот Меньяна.

У Франции удары по воротах были также многообещающие, но либо вратарь хорошо играл, либо часть "выстрелов" были неточными.

В концовке первого тайма Мбаппе дважды хотел забить с острого угла, но снова чудесно сыграл Скорупский.

Во втором тайме Франция продолжила атаковать, но все чаще использовала качества Мбаппе, удары которого успешно отражали.

На 55-й минуте в ходе контратаки Франции защитник Польши на входе в штрафную сбил Усмана Дембеле. С 11-метров Мбаппе пробил в правый угол ворот, а голкипер прыгнул в левый — 1:0.

На 74-й минуте французы сбили в своей штрафной Свидерски, но рефери назначил пенальти лишь после ВАР. С отметки Левандовски пробил в притирку со штангой — 1:1. Это было последнее результативное действие в матче

Ничья оставила Францию второй в группе, поскольку Австрия обыграла Нидерланды и стала первой.

Франция — Польша — 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (п.) — Левандовски, 79 (п.).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 61), Рабьо (Камавинга, 61), Тчуамени (Фофана, 81), Дембеле (Коло-Муани, 86), Барколя (Жиру, 61), Мбаппе.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивер, Залевски (Скурась, 68), Зелиньски, Шиманьски (Свидерски, 68), Модер, Франковски, Урбаньски, Левандовски.

Предупреждения: Рабьо — Залевски, Давидович, Свидерски.

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