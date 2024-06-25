Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Польша лишила Францию первого места в группе D — видео arrow

Польша лишила Францию первого места в группе D — видео

25 июня 2024 22:03
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Польша сыграла вничью с Францие и не позволила ей выиграть группу D на Евро-2024
Польша отобрала у Франции первое место в группе. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В группе D на чемпионате Европы завершились матчи третьего тура. Сборная Франции встретилась с Польшей, у которой уже не было турнирных задач из-за досрочного вылета из турнира.

Матч Франции и Польши завершился ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Франция — Польша

Игра началась с активных атак французов и поодиноких попыток Польши огрызаться. При этом красно-белые довели свои выпады к двум ударам в створ ворот Меньяна.

У Франции удары по воротах были также многообещающие, но либо вратарь хорошо играл, либо часть "выстрелов" были неточными.

В концовке первого тайма Мбаппе дважды хотел забить с острого угла, но снова чудесно сыграл Скорупский.

Во втором тайме Франция продолжила атаковать, но все чаще использовала качества Мбаппе, удары которого успешно отражали.

На 55-й минуте в ходе контратаки Франции защитник Польши на входе в штрафную сбил Усмана Дембеле. С 11-метров Мбаппе пробил в правый угол ворот, а голкипер прыгнул в левый — 1:0.

На 74-й минуте французы сбили в своей штрафной Свидерски, но рефери назначил пенальти лишь после ВАР. С отметки Левандовски пробил в притирку со штангой — 1:1. Это было последнее результативное действие в матче

Ничья оставила Францию второй в группе, поскольку Австрия обыграла Нидерланды и стала первой.

Франция — Польша — 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (п.) — Левандовски, 79 (п.).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 61), Рабьо (Камавинга, 61), Тчуамени (Фофана, 81), Дембеле (Коло-Муани, 86), Барколя (Жиру, 61), Мбаппе.

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивер, Залевски (Скурась, 68), Зелиньски, Шиманьски (Свидерски, 68), Модер, Франковски, Урбаньски, Левандовски.

Предупреждения: Рабьо — Залевски, Давидович, Свидерски.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
Евро-2024 по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление