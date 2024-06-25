Австрия победила Нидерланды и вышла в 1/8 финала с первого места

Марсель Забитцер забил победный мяч. Фото: x.com/EURO2024

В группе D на чемпионате Европы завершились матчи третьего тура. В одном из них Нидерланды сыграли с Австрией.

Победителем противостояния стала команда Австрии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Нидерланды — Австрия

Изначально матч был многообещающим, но команды сделали его одним из лучших на турнире. Счет удалось открыть на шестой минуте усилиями нидерландца Малена, забившего в свои ворота. После прострела Прасса форвард перевел мяч в свои ворота. Это самый быстрый автогол на чемпионатах Европы.

Затем в первом тайме было не слишком интересно, поскольку Нидерланды не могли активно атаковать, а Австрия контролировала игру без ударов.

В перерыве Рональд Куман смог завести свою команду и как только Нидерланды вышли на поле, то забили. Симонс сыграл на левый фланг штрафной, где Гакпо пробил в дальний угол ворот — 1:1.

Нидерланды продолжали контролировать матч, но затем пропустили курьезный мяч. Гриллич подал в штрафную с левого фланга, а Шмидт пробил головой точно в цель.

Нидерланды смогли сравнять счет на 75-й минуте. После подачи с левого фланга Веггорст сбросил на Депая и тот пробил в верхний угол ворот — 2:2.

Австрия смогла забить еще раз, всего через шесть минут. Баумгартнер отдал на левый фланг штрафной площадки, где Забитцер пробил в ближний угол ворот — 3:2.

Победа Австрии позволила им занять первое место в группе и получить более слабого соперника в 1/8 финала. Нидерланды с четырьмя очками вышли в плей-офф с третьей позиции.

Нидерланды — Австрия — 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 — Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 80.

Нидерланды: Вербрюгген, Гертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 65), Схаутен, Верман (Симонс, 35), Рейндерс (Вейналдум, 65), Мален (Вегорст, 72), Гакпо, Депай.

Австрия: Пентц, Пош, Линхарт (Баумгартнер, 62), Вебер, Прасс, Забитцер, Гриллич (Кверфельд, 64), Шмид (Вайманн, 90), Зайвальд, Виммер (Лаймер, 63), Арнаутович (Грегорич, 78).

Предупреждения: Пош, Виммер, Кверфель.

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