Сборная Украины готовится к матчу с Бельгией - Ребров рассказал о травме Цыганкова

Футболисты сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 26 июня сыграет матч третьего тура группы Е чемпионата Европы. Соперником сине-желтых будет команда Бельгии.

В преддверии матча главный тренер Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации в команде, передает сайт УАФ.

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По словам Реброва, до сих пор не вернулся к работе в общей группе вингер команды Виктор Цыганков. Футболист "Жироны" также отсутствовал из-за травмы в игре со Словакией, которую Украина выиграла.

"Виктор пока восстанавливается", — сказал Ребров.

Также Ребров рассказал, что три дня в общей группе тренируется левый защитник Виталий Миколенко, травмировавшийся еще до турнира.

Главный тренер подтвердил, что Миколенко найдется место в стартовом составе на игру с Бельгией.

Отметим, что сборной Украины необходима победа над Бельгией, чтобы пройти в плей-офф. В случае ничьего или поражения участие в 1/8 финала команде Реброва может обеспечить только победа Румынии над Словакией.

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