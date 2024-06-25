Збірна України готується до матчу з Бельгією – Ребров розповів про травму Циганкова

Ребров повідомив погані новини про участь лідера збірної України в матчі з Бельгією
Збірна України з футболу 26 червня зіграє матч третього туру групи Е чемпіонату Європи. Суперником синьо-жовтих буде команда Бельгії.
Напередодні матчу головний тренер Сергій Ребров розповів про кадрову ситуацію в команді, передає сайт УАФ.
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За словами Реброва, досі не повернувся до роботи в загальній групі вінгер команди Віктор Циганков. Футболіст "Жирони" також був відсутній через травму в грі зі Словаччиною, яку Україна виграла.
"Віктор поки що відновлюється", — сказав Ребров.
Також Ребров розповів, що три дні в загальній групі тренується лівий захисник Віталій Миколенко, який травмувався ще до турніру.
Головний тренер підтвердив, що Миколенку знайдеться місце в у стартовому складі на гру з Бельгією.
Зазначимо, що Збірній Україні необхідна перемога над Бельгією, щоб пройти в плей-оф. У разі нічиєї або поразки участь в 1/8 фіналу команді Реброва може забезпечити лише перемога Румунії над Словаччиною.
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