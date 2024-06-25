Забарний розповів, як зіграє в обороні у матчі зі збірною Бельгії

Збірна України на чемпіонаті Європи. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою про національну команду Бельгії. Підопічні Сергія Реброва зіграють із цим суперником за право вийти у плей-офф Євро-2024.

Забарний виділив бельгійських гравців, яким важко протистояти на полі, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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У середу, 26 червня, збірні України та Бельгії протистоятимуть один одному на полі стадіону у німецькому Штутгарті. Переможець цього матчу гарантує собі вихід у плей-офф Євро-2024. Українська команда розуміє, що на неї чекає складний поєдинок.

Ілля Забарний із партнерами по команді. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Що Забарний сказав про збірну Бельгії

Молодий захисник "синьо-жовтих" зазначив, що у складі "червоних дияволів" багато досвідчених та індивідуально сильних футболістів. Ілля Забарний з нетерпінням чекає на протистояння з Ромелу Лукаку, якого українець вважає найнебезпечнішим суперником у складі бельгійської команди.

Забарний пообіцяв правильно підготуватись до гри з "червоними дияволами" і зробити все, що в його силах, щоб не дозволити забити ні Лукаку, ні Де Брюйне, ні іншим суперникам.

Український захисник також виділив у складі суперника Жеремі Доку та Кевіна Де Брюйне. На думку Забарного, гравці "Манчестер Сіті" чудово розуміють один одного і є визначними футболістами.

"Я вийду на поле з розумінням, користуючись з чого ми можемо виграти. І я впевнений у своїх партнерах, у собі. Я знаю, що ми можемо це зробити", — пояснив Забарний.

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