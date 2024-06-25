Забарный рассказал, как сыграет в обороне в матче со сборной Бельгии

Забарный рассказал, как сыграет против Лукаку и Де Брюйне
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о национальной команде Бельгии. Подопечные Сергея Реброва сыграют с этим соперником за право выйти в плей-офф Евро-2024.
Забарный выделил бельгийских игроков, которым будет сложно противостоять на поле, в интервью официальному сайту УЕФА.
В среду, 26 июня, сборные Украины и Бельгии будут противостоять друг другу на поле стадиона в немецком Штутгарте. Победитель этого матча гарантирует себе выход в плей-офф Евро-2024. Украинская команда понимает, что ее ждет сложный поединок.
Что Забарный сказал о сборной Бельгии
Молодой защитник "сине-желтых" отметил, что в составе "красных дьяволов" много опытных и индивидуально сильных футболистов. Илья Забарный с нетерпением ждет противостояние с Ромелу Лукаку, которого украинец считает самым опасным соперником в составе бельгийской команды.
Забарный пообещал правильно подготовиться к игре с "красными дьяволами" и сделать все, что в его силах, чтобы не позволить забить ни Лукаку, ни Де Брюйне, ни другим соперникам.
Украинский защитник также выделил в составе соперника Жереми Доку и Кевина Де Брюйне. По мнению Забарного, игроки "Манчестер Сити" прекрасно понимают друг друга и являются выдающимися футболистами.
"Я выйду на поле с пониманием, за счет чего мы можем выиграть. И я уверен в своих партнерах, в себе. Я знаю, что мы можем это сделать", — объяснил Забарный.
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