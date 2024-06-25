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Забарный рассказал, как сыграет против Лукаку и Де Брюйне

25 июня 2024 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный рассказал, как сыграет в обороне в матче со сборной Бельгии
Сборная Украины на чемпионате Европы. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о национальной команде Бельгии. Подопечные Сергея Реброва сыграют с этим соперником за право выйти в плей-офф Евро-2024.

Забарный выделил бельгийских игроков, которым будет сложно противостоять на поле, в интервью официальному сайту УЕФА. 

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В среду, 26 июня, сборные Украины и Бельгии будут противостоять друг другу на поле стадиона в немецком Штутгарте. Победитель этого матча гарантирует себе выход в плей-офф Евро-2024. Украинская команда понимает, что ее ждет сложный поединок. 

Илья Забарный
Илья Забарный с партнерами по команде. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Что Забарный сказал о сборной Бельгии 

Молодой защитник "сине-желтых" отметил, что в составе "красных дьяволов" много опытных и индивидуально сильных футболистов. Илья Забарный с нетерпением ждет противостояние с Ромелу Лукаку, которого украинец считает самым опасным соперником в составе бельгийской команды. 

Забарный пообещал правильно подготовиться к игре с "красными дьяволами" и сделать все, что в его силах, чтобы не позволить забить ни Лукаку, ни Де Брюйне, ни другим соперникам. 

Украинский защитник также выделил в составе соперника Жереми Доку и Кевина Де Брюйне. По мнению Забарного, игроки "Манчестер Сити" прекрасно понимают друг друга и являются выдающимися футболистами. 

"Я выйду на поле с пониманием, за счет чего мы можем выиграть. И я уверен в своих партнерах, в себе. Я знаю, что мы можем это сделать", — объяснил Забарный. 

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Илья Забарный
Сборная Бельгии по футболу

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