Забарный рассказал, как сыграет в обороне в матче со сборной Бельгии

Сборная Украины на чемпионате Европы. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о национальной команде Бельгии. Подопечные Сергея Реброва сыграют с этим соперником за право выйти в плей-офф Евро-2024.

Забарный выделил бельгийских игроков, которым будет сложно противостоять на поле, в интервью официальному сайту УЕФА.

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В среду, 26 июня, сборные Украины и Бельгии будут противостоять друг другу на поле стадиона в немецком Штутгарте. Победитель этого матча гарантирует себе выход в плей-офф Евро-2024. Украинская команда понимает, что ее ждет сложный поединок.

Илья Забарный с партнерами по команде. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Что Забарный сказал о сборной Бельгии

Молодой защитник "сине-желтых" отметил, что в составе "красных дьяволов" много опытных и индивидуально сильных футболистов. Илья Забарный с нетерпением ждет противостояние с Ромелу Лукаку, которого украинец считает самым опасным соперником в составе бельгийской команды.

Забарный пообещал правильно подготовиться к игре с "красными дьяволами" и сделать все, что в его силах, чтобы не позволить забить ни Лукаку, ни Де Брюйне, ни другим соперникам.

Украинский защитник также выделил в составе соперника Жереми Доку и Кевина Де Брюйне. По мнению Забарного, игроки "Манчестер Сити" прекрасно понимают друг друга и являются выдающимися футболистами.

"Я выйду на поле с пониманием, за счет чего мы можем выиграть. И я уверен в своих партнерах, в себе. Я знаю, что мы можем это сделать", — объяснил Забарный.

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