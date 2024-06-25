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Австрія в одному з найкращих матчів на Євро-2024 обіграла Нідерланди — відео

25 червня 2024 21:19
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Агабекян Карен
редактор
Австрія перемогла Нідерланди і вийшла до 1/8 фіналу з першого місця
Марсель Забітцер забив переможний м'яч. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У групі D на чемпіонаті Європи завершились матчі третього туру. У одному з них Нідерланди зіграли з Австрією.

Переможцем протистояння стала команда Австрії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Нідерланди — Австрія.

Спочатку матч був багатообіцяючим, але команди зробили його одним із найкращих на турнірі. Рахунок вдалося відкрити на шостій хвилині зусиллями нідерландця Малена, котрий забив у свої ворота. Після прострілу Прасса форвард перевів м'яч у ворота. Це найшвидший автогол на чемпіонатах Європи.

Потім у першому таймі було не надто цікаво, оскільки Нідерланди не могли активно атакувати, а Австрія контролювала гру без ударів.

У перерві Рональд Куман зміг завести свою команду і щойно Нідерланди вийшли на поле, то забили. Сімонс зіграв на лівий фланг штрафного майданчика, де Гакпо пробив у дальній кут воріт — 1:1.

Нідерланди продовжували контролювати матч, але потім пропустили курйозний м'яч. Грілліч подав у штрафний майданчик з лівого флангу, а Шмідт пробив головою точно в ціль.

Нідерланди змогли зрівняти рахунок на 75 хвилині. Після подачі з лівого флангу Веггорст скинув на Депая і пробив у верхній кут воріт — 2:2.

Австрія потім забила ще раз, лише через шість хвилин. Баумгартнер віддав на лівий фланг штрафного майданчика, де Забітцер пробив у ближній кут воріт — 3:2.

Перемога Австрії дозволила їм зайняти перше місце в групі та здобути слабшого суперника в 1/8 фіналу. Нідерланди з чотирма очками вийшли у плей-оф із третьої позиції.

Нідерланди — Австрія — 2:3

Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 — Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80.

Нідерланди: Вербрюгген, Гертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 65), Схаутен, Верман (Сімонс, 35), Рейндерс (Вейналдум, 65), Мален (Вегорст, 72), Гакпо, Депай.

Австрія: Пентц, Пош, Лінхарт (Баумгартнер, 62), Вебер, Прасс, Забітцер, Грилліч (Кверфельд, 64), Шмід (Вайманн, 90), Зайвальд, Віммер (Лаймер, 63), Арнаутович (Грегорич, 78).

Попередження: Пош, Віммер, Кверфель.

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футбол
Нідерланди
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