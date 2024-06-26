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Англия не проиграла в матче со Словенией и выиграла группу C — видео

26 июня 2024 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Англия и Словения сыграли в ничью 0-0, но команде Саутгейта стала первой в группе
Матч Англия — Словения. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 прошел завершающий третий тур в группе С. Сборная Англии сыграла со Словенией.

На этот раз командам не удалось определить сильнейшего, сообщил портал Новини.LIVE.

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Англичане захватили контроль за мячом на старте матча, но первый удар в створ на четвертой минуте нанесли словенцы.

Затем моментов не было, пока после отличной комбинации с Райсом и Фоденом на 20-й минуте Сака не забил с нескольких метров. Однако арбитр указал на офсайд. Следующего удара в створ ворот пришлось ждать 14 минут — Фоден пробил со штрафного, но Облак забрал мяч. Больше в первом тайме опасных моментов не было.

Во втором тайме также было не лучшее зрелище на поле, поскольку создавалось очень мало моментов. У словенцев их вообще не было, а у англичан был один полумомент и пару ударов в сторону ворот.

Благодаря ничье в скучнейшем матче Англия заняла первое место в группе, а Словения третья в квартете.

Англия — Словения — 0:0

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Александер-Арнолд, 84), Райс, Галлахер (Майну, 46), Беллингем, Фоден (Гордон, 89), Сака (Палмер, 71), Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Словения: Облак, Стоянович, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа (Балковец, 90), Гнезда-Черин, Элшник, Шпорар (Целар, 86), Шешко (Иличич, 75), Млакар (Горенц-Станкович, 86).

Главный тренер: Матяж Кек.

Предупреждения: Триппьер, Фоден — Янжа, Гехи, Бийол

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