Англія виграла у Швейцарії у серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024

Англія в серії пенальті перемогла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2024 — відео
На чемпіонаті Європи-2024 продовжується стадія чвертьфіналів. На цьому етапі збірна Англії зіграла проти Швейцарії.
Англія виграла у Швейцарії у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.
Англія знову грала дуже блякло
Збірна Англії розпочала матч із контролем м'яча, але не могла ніяк створити момент біля воріт Швейцарії. В окремих епізодах швейцарці виглядали цікавіше.
У другому таймі Швейцарії вдалося відкрити рахунок на 75-й хвилині. Ндоє з правого краю штрафного майданчика прострілив у воротарський, де Емболо замкнув передачу — 0:1.
Англії вдалося зрівняти рахунок за п'ять хвилин завдяки індивідуальним якостям Сака. Футболіст "Арсеналу" з правого флангу змістився до штрафного майданчика і пробив у дальній кут воріт — 1:1.
Наприкінці основного часу Швейцарія була цікавішою в атаці.
В екстратаймах Англія краще почала, а Швейцарія наприкінці відведеного часу могла забити два-три голи.
На 118-й хвилині Шакірі з кутового мало не закрутив у ближню дев'ятку, але влучив у перекладину.
У серії 11-метрових Аканджі в першій спробі не обіграв Пікфорда. Цей промах був єдиним у серії.
Англія — Швейцарія — 1:1 (5:3 у серії пенальті)
Голи: Сака, 80 Емболо, 75.
Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Тріпп'єр (Езе, 78), Райс, Фоден (Олександер-Арнолд, 115), Беллінгем, Майну (Шоу, 78), Сака, Кейн (Тоуні, 109) .
Головний тренер: Гаррет Саутгейт.
Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Шер, Аканджі, Ебішер (Сьєрро, 118), Джака, Фройлер (Амдуні, 118), Варгас (Відмер, 64), Рідер (Цубер, 64), Ндойє (Закарія, 98), Емболо , 109).
Головний тренер Мурат Якін.
Попередження: Кейн — Шер, Відмер.
Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.
Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу.
Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи.
Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.
"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.
"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.
Читайте Новини.LIVE!