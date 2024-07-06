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Англія в серії пенальті перемогла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2024 — відео

6 липня 2024 21:52
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Агабекян Карен
редактор
Англія виграла у Швейцарії у серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024
Пікфорд радіє перемозі у серії пенальті. Фото: УЄФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 продовжується стадія чвертьфіналів. На цьому етапі збірна Англії зіграла проти Швейцарії.

Англія виграла у Швейцарії у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна Англії розпочала матч із контролем м'яча, але не могла ніяк створити момент біля воріт Швейцарії. В окремих епізодах швейцарці виглядали цікавіше.

У другому таймі Швейцарії вдалося відкрити рахунок на 75-й хвилині. Ндоє з правого краю штрафного майданчика прострілив у воротарський, де Емболо замкнув передачу — 0:1.

Англії вдалося зрівняти рахунок за п'ять хвилин завдяки індивідуальним якостям Сака. Футболіст "Арсеналу" з правого флангу змістився до штрафного майданчика і пробив у дальній кут воріт — 1:1.

Наприкінці основного часу Швейцарія була цікавішою в атаці.

В екстратаймах Англія краще почала, а Швейцарія наприкінці відведеного часу могла забити два-три голи.

На 118-й хвилині Шакірі з кутового мало не закрутив у ближню дев'ятку, але влучив у перекладину.

У серії 11-метрових Аканджі в першій спробі не обіграв Пікфорда. Цей промах був єдиним у серії.

Англія — Швейцарія — 1:1 (5:3 у серії пенальті)

Голи: Сака, 80 Емболо, 75.

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Тріпп'єр (Езе, 78), Райс, Фоден (Олександер-Арнолд, 115), Беллінгем, Майну (Шоу, 78), Сака, Кейн (Тоуні, 109) .

Головний тренер: Гаррет Саутгейт.

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Шер, Аканджі, Ебішер (Сьєрро, 118), Джака, Фройлер (Амдуні, 118), Варгас (Відмер, 64), Рідер (Цубер, 64), Ндойє (Закарія, 98), Емболо , 109).

Головний тренер Мурат Якін.

Попередження: Кейн — Шер, Відмер.

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