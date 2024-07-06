Англия выиграла у Швейцарии в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Пикфорд радуется победе в серии пенальти. Фото: УЕФА

На чемпионате Европы-2024 продолжается стадия четвертьфиналов. На этом этапе сборная Англии сыграла против Швейцарии.

Англия выиграла у Швейцарии в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Англии начала матч с контролем мяча, но не могла никак создать момент у ворот Швейцарии. В отдельных эпизодах швейцарцы смотрелись интереснее.

Во втором тайме Швейцарии удалось открыть счет на 75-й минуте. Ндое с правого края штрафной площадки прострелил во вратарский, где Эмболо замкнул передачу — 0:1.

Англии удалось сравнять счет через пять минут благодаря индивидуальным качествам Сака. Футболист "Арсенала" с правого фланга сместился к штрафной площадке и пробил в дальний угол ворот — 1:1.

В концовке основного времени Швейцария была интереснее в атаке.

В экстратаймах Англия лучше их начала, а Швейцария в концовке отведенного времени могла забить два-три гола.

На 118-й минуте Шакири с углового чуть не закрутил в ближнюю девятку, но попал в перекладину.

В серии 11-метровых Аканджи в первой же попытке не обыграл Пикфорда. Этот промах был единственным в серии.

Англия — Швейцария — 1:1 (5:3 в серии пенальти)

Голы: Сака, 80 Эмболо, 75.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Райс, Фоден (Александер-Арнолд, 115), Беллингем, Майну (Шоу, 78), Сака, Кейн (Тоуни, 109).

Главный тренер: Гаррет Саутгейт.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер (Сьерро, 118), Джака, Фройлер (Амдуни, 118), Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе (Закария, 98), Эмболо (Шакири, 109).

Главный тренер: Мурат Якин.

Предупреждения: Кейн — Шер, Видмер.

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