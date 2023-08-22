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Анрі буде тренувати збірну Франції на Олімпійських іграх у 2024 році

22 серпня 2023 13:56
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Анрі буде тренувати збірну Франції на Олімпійських іграх у 2024 році
Тьєррі Анрі під час роботи спортивним експертом. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний колишній форвард лондонського "Арсеналу" та каталонської "Барселони" Тьєррі Анрі став новим головним тренером молодіжної збірної Франції. Йому належить виконати важливу місію.

Анрі пощастить "триколірним" на "домашні" Олімпійські ігри влітку 2024 року, повідомляє Федерація футболу Франції.

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Тьєррі Анрі отримав роботу, про яку давно мріяв. Він став головним тренером молодіжної національної команди. Після провалу на Євро-2023 збірній Франції U-21 знадобився новий наставник, яким став легендарний форвард.

Тьєррі Анрі
Анрі очолив Францію U-21. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Завдання Тьєррі Анрі

Молодіжна збірна Франції виборола олімпійську путівку і виступить наступного літа на Іграх у Парижі. Новий головний тренер команди має встигнути створити боєздатний колектив, який зможе завоювати на Олімпіаді-2024 медалі.

Тьєррі Анрі підписав із Федерацією футболу Франції контракт на два роки. Також він готуватиме молодіжну національну команду до Євро-2025.

Весь попередній самостійний досвід роботи 45-річного Анрі вважається невдалим. Він керував грою "Монако" та канадського "Монреалю". Також Тьєррі працював у тренерських штабах лондонського "Арсеналу" та збірної Бельгії.

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