Анри повезет сборную Франции на Олимпийские игры в 2024 году

Тьерри Анри во время работы спортивным экспертом. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Легендарный бывший форвард лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри стал новым главным тренером молодежной сборной Франции. Ему предстоит выполнить важную миссию.

Анри повезет "трехцветных" на "домашние" Олимпийские игры летом 2024 года, сообщает Федерация футбола Франции.

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Тьерри Анри получил работу, о которой давно мечтал. Он стал главным тренером молодежной национальной команды страны. После провала на Евро-2023 сборной Франции U-21 понадобился новый наставник, которым и стал легендарный форвард.

Анри возглавил Францию U-21. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Задача Тьерри Анри

Молодежная сборная Франции завоевала олимпийскую путевку и выступит следующим летом на Играх в Париже. Новый главный тренер команды должен успеть создать боеспособный коллектив, который сумеет завоевать на Олимпиаде-2024 медали.

Тьерри Анри подписал с Федерацией футбола Франции контракт на два года. Также он будет готовить молодежную национальную команду к Евро-2025.

Весь предыдущий самостоятельный опыт работы 45-летнего Анри принято считать неудачным. Он руководил игрой "Монако" и канадского "Монреаля". Также Тьерри работал в тренерских штабах лондонского "Арсенала" и сборной Бельгии.

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