Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Анри повезет сборную Франции на Олимпийские игры в 2024 году arrow

Анри повезет сборную Франции на Олимпийские игры в 2024 году

22 августа 2023 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анри повезет сборную Франции на Олимпийские игры в 2024 году
Тьерри Анри во время работы спортивным экспертом. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный бывший форвард лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри стал новым главным тренером молодежной сборной Франции. Ему предстоит выполнить важную миссию.

Анри повезет "трехцветных" на "домашние" Олимпийские игры летом 2024 года, сообщает Федерация футбола Франции

Читайте также:

Тьерри Анри получил работу, о которой давно мечтал. Он стал главным тренером молодежной национальной команды страны. После провала на Евро-2023 сборной Франции U-21 понадобился новый наставник, которым и стал легендарный форвард. 

Тьерри Анри
Анри возглавил Францию U-21. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Задача Тьерри Анри 

Молодежная сборная Франции завоевала олимпийскую путевку и выступит следующим летом на Играх в Париже. Новый главный тренер команды должен успеть создать боеспособный коллектив, который сумеет завоевать на Олимпиаде-2024 медали. 

Тьерри Анри подписал с Федерацией футбола Франции контракт на два года. Также он будет готовить молодежную национальную команду к Евро-2025.

Весь предыдущий самостоятельный опыт работы 45-летнего Анри принято считать неудачным. Он руководил игрой "Монако" и канадского "Монреаля". Также Тьерри работал в тренерских штабах лондонского "Арсенала" и сборной Бельгии. 

Напомним, Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер. 

Роман Яремчук сменит клуб: украинцем интересуются в АПЛ.

"Динамо" получило усиление состава перед игрой с "Бешикташем".

Мбаппе удивил "ПСЖ" неожиданным решением: где хочет играть форвард. 

Почеттино дал оценку Мудрику: украинца ждут перемены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз