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"Антверпен" — "Шахтар": у стартовому складі "гірників" є несподіванка

4 жовтня 2023 18:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Антверпен" — "Шахтар": у стартовому складі "гірників" є несподіванка
Данило Сікан під час атаки "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів "Антверпен" приймає у Бельгії донецький "Шахтар". Тренери обох команд уже назвали стартові склади команд на матч.

Патрік ван Леувен здивував вибором гравців на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Текстова трансляція матчу пройде на нашому порталі.

На лівому фланзі оборони "гірників" в основі вийде Іраклі Азаров. При цьому наставник "Шахтаря" вирішив зіграти з одним форвардом у стартовому складі, яким виявився Данило Сікан. Натомість середня лінія команди вийшла гранично "бойовою".

Склади команд

"Антверпен": Бутес — В'єндаль, Кулібалі, Алдервейрельд (капітан), Баталь — Кейта, Вермеен, Еккеленкамп — Баліквіша, Янссен, Муйа.

Тренер: Марк ван Боммель.

"Шахтар": Різник — Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров — Степаненко (капітан) — Зубков, Назарина, Судаков, Криськів — Сікан.

Тренер: Патрік Ван Леувен.

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