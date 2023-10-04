"Антверпен" — "Шахтар": у стартовому складі "гірників" є несподіванка
У другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів "Антверпен" приймає у Бельгії донецький "Шахтар". Тренери обох команд уже назвали стартові склади команд на матч.
Патрік ван Леувен здивував вибором гравців на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.
Текстова трансляція матчу пройде на нашому порталі.
На лівому фланзі оборони "гірників" в основі вийде Іраклі Азаров. При цьому наставник "Шахтаря" вирішив зіграти з одним форвардом у стартовому складі, яким виявився Данило Сікан. Натомість середня лінія команди вийшла гранично "бойовою".
Склади команд
"Антверпен": Бутес — В'єндаль, Кулібалі, Алдервейрельд (капітан), Баталь — Кейта, Вермеен, Еккеленкамп — Баліквіша, Янссен, Муйа.
Тренер: Марк ван Боммель.
"Шахтар": Різник — Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров — Степаненко (капітан) — Зубков, Назарина, Судаков, Криськів — Сікан.
Тренер: Патрік Ван Леувен.
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