"Антверпен" — "Шахтер": в стартовом составе "горняков" есть неожиданность
Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов "Антверпен" принимает в Бельгии донецкий "Шахтер". Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы команд на матч.
Патрик ван Леувен удивило выбором игроков на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.
Текстовая трансляция матча пройдет на нашем портале.
На левом фланге обороны "горняков" в основе выйдет Иракли Азаров. При этом наставник "Шахтера" решил сыграть с одним форвардом в стартовом составе, которым оказался Даниил Сикан. Зато средняя линия команды получилась предельно "боевой".
Составы команд
"Антверпен": Бутес — Вьендаль, Кулибали, Алдервейрельд (капитан), Баталь — Кейта, Вермеен, Эккеленкамп — Баликвиша, Янссен, Муйа.
Тренер: Марк ван Боммел.
"Шахтер": Ризнык — Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Назарина, Судаков, Крыськив — Сикан.
Тренер: Патрик ван Леувен.
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