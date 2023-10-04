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"Антверпен" — "Шахтер": в стартовом составе "горняков" есть неожиданность

4 октября 2023 18:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Антверпен" — "Шахтер": в стартовом составе "горняков" есть неожиданность
Даниил Сикан во время атаки "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов "Антверпен" принимает в Бельгии донецкий "Шахтер". Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы команд на матч. 

Патрик ван Леувен удивило выбором игроков на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Текстовая трансляция матча пройдет на нашем портале. 

На левом фланге обороны "горняков" в основе выйдет Иракли Азаров. При этом наставник "Шахтера" решил сыграть с одним форвардом в стартовом составе, которым оказался Даниил Сикан. Зато средняя линия команды получилась предельно "боевой". 

Составы команд 

"Антверпен": Бутес — Вьендаль, Кулибали, Алдервейрельд (капитан), Баталь — Кейта, Вермеен, Эккеленкамп — Баликвиша, Янссен, Муйа. 

Тренер: Марк ван Боммел. 

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Назарина, Судаков, Крыськив — Сикан. 

Тренер: Патрик ван Леувен. 

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