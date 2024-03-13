Араухо прокоментував плани перейти з Барселони до Баварії

Рональд Араухо (праворуч) розмовляє з Ламіном Ямалом. Фото: Reuters/Albert Gea

Захисник збірної Уругваю та "Барселони" Рональд Араухо відповів на питання про те, чи збирається залишитися в каталонській команді після цього сезону. На гравця претендує мюнхенська "Баварія".

"Барселона" вже відхилила декілька пропозицій німецького клубу щодо гравця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Рональд Араухо став головною трансферною метою "Баварії". Мюнхенський клуб відправив "Барселоні" два запити щодо гравця під час зимового трансферного вікна. Німці готові заплатити за уругвайця 100 млн євро, проте каталонці не хочуть продавати лідера оборони.

Воротар Тер Штеген перевіряє травмоване око Араухо. Фото: Reuters/Albert Gea

Що сказав Араухо про трансфер

За інформацією іспанських журналістів, захисник хотів перейти до "Баварії", але головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес попросив його залишитися. Однак улітку каталонську команду очолить новий тренер. Араухо може піти слідом за Хаві.

Уругвайський футболіст заявив, що його майбутнє залежить від "Барселони". Він зізнався, що щасливий у Каталонії та дуже вдячний Хаві, який вірить у гравця. Араухо не став коментувати інтерес "Баварії". В Іспанії вважають, що таким чином Рональд хоче одержати від "синьо-гранатових" контракт на покращених умовах.

У сезоні-2023/2024 Араухо зіграв за "Барселону" 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол.

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