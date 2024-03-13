Араухо прокомментировал планы перейти из Барселоны в Баварию

Рональд Араухо (справа) беседует с Ламином Ямалом. Фото: Reuters/Albert Gea

Защитник сборной Уругвая и "Барселоны" Рональд Араухо ответил на вопрос о том, собирается ли остаться в каталонской команде после нынешнего сезона. На игрока претендует мюнхенская "Бавария".

"Барселона" уже отклонила несколько предложений немецкого клуба по игроку, сообщает Mundo Deportivo.

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Рональд Араухо стал главной трансферной целью "Баварии". Мюнхенский клуб отправил "Барселоне" два запроса по игроку во время зимнего трансферного окна. Немцы готовы заплатить за уругвайца 100 млн евро, однако каталонцы не хотят продавать лидера обороны.

Вратарь Тер Штеген проверяет травмированный глаз Араухо. Фото: Reuters/Albert Gea

Что сказал Араухо о трансфере

Согласно информации испанских журналистов, защитник хотел перейти в "Баварию", но главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес попросил его остаться. Однако летом каталонскую команду возглавит новый тренер. Араухо может уйти следом за Хави.

Уругвайский футболист заявил, что его будущее зависит от "Барселоны". Он признался, что счастлив в Каталонии и очень благодарен Хави, который верит в игрока. Араухо не стал комментировать интерес "Баварии". В Испании считают, что таким образом Рональд хочет получить от "сине-гранатовых" контракт на улучшенных условиях.

В сезоне 2023/2024 Араухо сыграл за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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