Арне Слот та Мохамед Салах встановили рекорди за Ліверпуль

Арне Слот дебютував у "Ліверпулі" з перемоги. Фото: Reuters/David Klein

Англійський "Ліверпуль" вперше за довгий час розпочав сезон із новим головним тренером. "Червоні" здобули перемогу у поєдинку з "Іпсвіч Таун".

Арне Слот та Мохамед Салах відзначилися рекордами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 17 серпня, відбувся матч першого туру англійської Прем'єр-ліги. "Іпсвіч" прийняв "Ліверпуль" і не дозволив одному з фаворитів турніру забити голи у першому таймі. Коли почало здаватися, що поєдинок завершиться несподіваним результатом, за справу взявся Мохаммед Салах.

Мохамед Салах під час матчу Фото: Reuters/David Klein

Рекорд у матчі "Ліверпуля"

У середині другого тайму єгипетський футболіст спочатку асистував Діогу Жота, а за п'ять хвилин забив сам. Таким чином Мохамед Салах став першим футболістом, який записав на свій рахунок результативні дії у стартових турах восьми різних сезонів АПЛ. Починаючи з літа 2017 року, єгиптянин забиває м'ячі та робить результативні передачі у перших турах Прем'єр-ліги.

Важливе досягнення виявилося на рахунку нового головного тренера "Ліверпуля". Арне Слот став першим за останні 33 роки наставником "червоних", який переміг у своєму дебютному поєдинку в АПЛ.

У наступному поєдинку "Ліверпуль" прийматиме "Брентфорд".

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