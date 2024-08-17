Арне Слот та Мохамед Салах встановили рекорди за Ліверпуль

Арне Слот встановив рекорд у першому ж матчі на чолі Ліверпуля
Англійський "Ліверпуль" вперше за довгий час розпочав сезон із новим головним тренером. "Червоні" здобули перемогу у поєдинку з "Іпсвіч Таун".
Арне Слот та Мохамед Салах відзначилися рекордами, повідомляє портал Новини.LIVE.
У суботу, 17 серпня, відбувся матч першого туру англійської Прем'єр-ліги. "Іпсвіч" прийняв "Ліверпуль" і не дозволив одному з фаворитів турніру забити голи у першому таймі. Коли почало здаватися, що поєдинок завершиться несподіваним результатом, за справу взявся Мохаммед Салах.
Рекорд у матчі "Ліверпуля"
У середині другого тайму єгипетський футболіст спочатку асистував Діогу Жота, а за п'ять хвилин забив сам. Таким чином Мохамед Салах став першим футболістом, який записав на свій рахунок результативні дії у стартових турах восьми різних сезонів АПЛ. Починаючи з літа 2017 року, єгиптянин забиває м'ячі та робить результативні передачі у перших турах Прем'єр-ліги.
Важливе досягнення виявилося на рахунку нового головного тренера "Ліверпуля". Арне Слот став першим за останні 33 роки наставником "червоних", який переміг у своєму дебютному поєдинку в АПЛ.
У наступному поєдинку "Ліверпуль" прийматиме "Брентфорд".
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