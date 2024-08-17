Арне Слот и Мохамед Салах установили рекорды за Ливерпуль

Арне Слот дебютировал в "Ливерпуле" с победы. Фото: Reuters/David Klein

Английский "Ливерпуль" впервые за долгое время начал сезон с новым главным тренером. "Красные" одержали победу в поединке с "Ипсвич Таун".

Арне Слот и Мохамед Салах отметились рекордами, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В субботу, 17 августа, состоялся матч первого тура английской Премьер-лиги. "Ипсвич" принял "Ливерпуль" и не позволил одному из фаворитов турнира забить голы в первом тайме. Когда начало казаться, что поединок завершится неожиданным результатом, за дело взялся Мохаммед Салах.

Мохамед Салах во время матча. Фото: Reuters/David Klein

Рекорд в матче "Ливерпуля"

В середине второго тайма египетский футболист сначала ассистировал Диогу Жота, а через пять минут забил сам. Таким образом Мохамед Салах стал первым футболистом, который записал на свой счет результативные действия в стартовых турах восьми разных сезонов АПЛ. Начиная с лета 2017 года египтянин забивает мячи и делает результативные передачи в первых турах Премьер-лиги.

Важное достижение оказалось и на счету нового главного тренера "Ливерпуля". Арне Слот стал первым за последние 33 года наставником "красных", который победил в своем дебютном поединке в АПЛ.

В следующем поединке "Ливерпуль" примет "Брентфорд".

Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

"Эвертон" нашел замену Миколенко — украинец готовится к смене клуба.

Беленюк впервые раскрыл завесу тайны о личной жизни.

Харлан объяснила, почему кричит после побед во время фехтовальных поединков.

Коляденко назвала человека, которому посвятила свою медаль Олимпиады-2024.