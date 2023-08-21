"Арсенал", "Челсі" та "Тоттенгем" запросять зірку АПЛ: про кого йдеться

Мартін Едегор аплодує трансферній політиці "Арсенал". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Одразу кілька відомих лондонських клубів націлилися на зірку чемпіонату Англії. "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенгем" готують пропозиції для місцевого "Брентфорда".

Лідер атак "бджіл" Айвен Тоуні готується переїхати до столиці, повідомляє Football London.

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Футболіст збірної Англії Айвен Тоуні може більше не провести за "Брентфорд" жодного матчу. 27-річний футболіст виступає у складі "бджіл" із 2020 року. Усього за кілька років він встиг стати лідером команди.

Куди піде Тоуні?

Айвен зарекомендував себе як один із найкращих центральних нападників Прем'єр-ліги. Минулого сезону футболіст забив за "Брентфорд" 20 голів у всіх турнірах, до яких Тоуні додав чотири результативні передачі.

Айвен Тоуні відзначає гол. Фото: REUTERS/David Klein

Форвард збірної Англії змушений спостерігати за футболом із трибуни, оскільки у травні Футбольна Асоціація присудила йому восьмимісячну заборону на участь у матчах через гру на тоталізаторі. Це не заважає Тоуні залишатись пріоритетною трансферною метою для лондонських клубів.

Айвен Тоуні нещодавно зізнався, що йому подобається "Арсенал", але форвард відкритий для пропозицій. Він вибере той варіант, який найбільше влаштує гравця у фінансовому плані.

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