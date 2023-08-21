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Лукаку переїхав до Туреччини: деталі контракту

21 серпня 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лукаку переїхав до Туреччини: деталі контракту
Ромелу та Джордан Лукаку у збірній Бельгії. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб "Аданаспор" із Першої ліги Туреччини підписав футболіста збірної Бельгії. "Помаранчеві" запросили відомого гравця, за якого не довелося платити.

Джордан Лукаку підписав контракт із "Аданаспором", повідомляє CNN Turk.

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Турецький клуб "Аданаспор" мріє про вихід в елітний дивізіон та активно працює на трансферному ринку. Цього літа "помаранчеві" підписали контракти з 15 гравцями, але при цьому не заплатили жодного цента. Турки запрошують футболістів без клубу у статусі вільних агентів. Одним із них є гравець збірної Бельгії.

Трансфер Лукаку

Захисник "червоних дияволів" та молодший брат Ромелу Лукаку з "Челсі" підписав з "Аданаспором" контракт терміном на два роки. Останнім клубом Джордана Лукаку була скромна іспанська "Понферрадіна".

Джордан Лукаку
Джордан Лукаку під час матчу. Фото: instagram.com/taktikspor01/

Колись цей захисник вважався перспективним гравцем, проте його кар'єра так і не вдалася. Джордан Лукаку виступав у складі італійських "Лаціо" та "Віченці", бельгійських "Андерлехта", "Остенде" та "Антверпена", але зіркою футболу так і не став. Він є учасником Євро-2016.

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