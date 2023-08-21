Лукаку переїхав до Туреччини: деталі контракту

Ромелу та Джордан Лукаку у збірній Бельгії. Фото: Google

Футбольний клуб "Аданаспор" із Першої ліги Туреччини підписав футболіста збірної Бельгії. "Помаранчеві" запросили відомого гравця, за якого не довелося платити.

Джордан Лукаку підписав контракт із "Аданаспором", повідомляє CNN Turk.

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Турецький клуб "Аданаспор" мріє про вихід в елітний дивізіон та активно працює на трансферному ринку. Цього літа "помаранчеві" підписали контракти з 15 гравцями, але при цьому не заплатили жодного цента. Турки запрошують футболістів без клубу у статусі вільних агентів. Одним із них є гравець збірної Бельгії.

Трансфер Лукаку

Захисник "червоних дияволів" та молодший брат Ромелу Лукаку з "Челсі" підписав з "Аданаспором" контракт терміном на два роки. Останнім клубом Джордана Лукаку була скромна іспанська "Понферрадіна".

Джордан Лукаку під час матчу. Фото: instagram.com/taktikspor01/

Колись цей захисник вважався перспективним гравцем, проте його кар'єра так і не вдалася. Джордан Лукаку виступав у складі італійських "Лаціо" та "Віченці", бельгійських "Андерлехта", "Остенде" та "Антверпена", але зіркою футболу так і не став. Він є учасником Євро-2016.

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