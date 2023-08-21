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Лукаку переехал в Турцию: детали контракта

21 августа 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лукаку переехал в Турцию: детали контракта
Ромелу и Джордан Лукаку в сборной Бельгии. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб "Аданаспор" из Первой лиги Турции подписал футболиста сборной Бельгии. "Оранжевые" пригласили известного игрока, за которого не пришлось платить.

Джордан Лукаку подписал контракт с "Аданаспором", сообщает CNN Turk

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Турецкий клуб "Аданаспор" мечтает о выходе в элитный дивизион и активно работает на трансферном рынке. Нынешним летом "оранжевые" подписали контракты с 15 игроками, но при этом не заплатили ни цента. Турки приглашают футболистов без клуба в статусе свободных агентов. Одним из них является игрок сборной Бельгии. 

Трансфер Лукаку 

Защитник "красных дьяволов" и младший брат Ромелу Лукаку из "Челси" подписал с "Аданаспором" контракт сроком на два года. Последним клубом Джордана Лукаку была скромная испанская "Понферрадина". 

Джордан Лукаку
Джордан Лукаку во время матча. Фото: instagram.com/taktikspor01/

Когда-то этот защитник считался перспективным игроком, однако его карьера так и не удалась. Джордан Лукаку выступал в составе итальянских "Лацио" и "Виченцы", бельгийских "Андерлехта", "Остенде" и "Антверпена", но звездой футбола так и не стал. Он является участником Евро-2016. 

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