Лукаку переехал в Турцию: детали контракта

Ромелу и Джордан Лукаку в сборной Бельгии. Фото: Google

Футбольный клуб "Аданаспор" из Первой лиги Турции подписал футболиста сборной Бельгии. "Оранжевые" пригласили известного игрока, за которого не пришлось платить.

Джордан Лукаку подписал контракт с "Аданаспором", сообщает CNN Turk.

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Турецкий клуб "Аданаспор" мечтает о выходе в элитный дивизион и активно работает на трансферном рынке. Нынешним летом "оранжевые" подписали контракты с 15 игроками, но при этом не заплатили ни цента. Турки приглашают футболистов без клуба в статусе свободных агентов. Одним из них является игрок сборной Бельгии.

Трансфер Лукаку

Защитник "красных дьяволов" и младший брат Ромелу Лукаку из "Челси" подписал с "Аданаспором" контракт сроком на два года. Последним клубом Джордана Лукаку была скромная испанская "Понферрадина".

Джордан Лукаку во время матча. Фото: instagram.com/taktikspor01/

Когда-то этот защитник считался перспективным игроком, однако его карьера так и не удалась. Джордан Лукаку выступал в составе итальянских "Лацио" и "Виченцы", бельгийских "Андерлехта", "Остенде" и "Антверпена", но звездой футбола так и не стал. Он является участником Евро-2016.

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