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"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" пригласят звезду АПЛ: о ком идет речь

21 августа 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" пригласят звезду АПЛ: о ком идет речь
Мартин Эдегор аплодирует трансферной политике "Арсенал". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько известных лондонских клубов нацелились на звезду чемпионата Англии. "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" готовят предложения для местного "Брентфорда".

Лидер атак "пчел" Айван Тоуни готовится переехать в столицу, сообщает Football London

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Футболист сборной Англии Айван Тоуни может больше не провести за "Брентфорд" ни одного матча. 27-летний футболист выступает в составе "пчел" с 2020 года. Всего за несколько лет он успел стать лидером команды. 

Куда уйдет Тоуни? 

Айван зарекомендовал себя как один из лучших центральных нападающих Премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист забил за "Брентфорд" 20 голов во всех турнирах, к которым Тоуни добавил четыре результативные передачи. 

Айвен Тоуни
Айван Тоуни празднует гол. Фото: REUTERS/David Klein

Форвард сборной Англии вынужден наблюдать за футболом с трибуны, поскольку в мае Футбольная Ассоциация присудила ему восьмимесячный запрет на участие в матчах из-за игры на тотализаторе. Это не мешает Тоуни оставаться приоритетной трансферной целью для лондонских клубов. 

Айван Тоуни недавно признался, что ему нравится "Арсенал", но форвард открыт для предложений. Он выберет тот вариант, который больше всего устроит игрока в финансовом плане. 

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