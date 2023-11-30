Арсенал із Зінченком забив шість м'ячів Лансу, які той залишив без відповіді

Гравці "Арсеналу". Фото: REUTERS/David Klein

У рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Арсенал" приймав "Ланс". За господарів із перших хвилин на поле вийшов українець Олександр Зінченко.

Матч завершився перемогою "Арсеналу" з рахунком 6:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Результат матчу був вирішений ще в першому таймі, оскільки господарі забили п'ять м'ячів. Спочатку Кай Хаверц проткнув м'яч на 13 хвилині матчу. Потім через вісім хвилин Габріель Жезус подвоїв відрив, а ще через дві Букайоко Сака зробив розгромний рахунок.

На 27-й хвилині рахунок став непристойним після того, як Габріель Мартінеллі обіграв захисника і пробив у дальній кут воріт.

Наприкінці першого тайму Мартін Едегор зробив рахунок 5:0.

Відчувши перемогу, Мікель Артета у перерві поміняв Зінченка та автора двох асистів Такехіро Томіясу. Невдовзі з поля також зняли Саку, Деклана Райса та Жезуса.

Наприкінці другого тайму "Арсенал" заробив пенальті, який реалізував Жоржіньо — 6:0.

За підсумками матчу Зінченко отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку — 6,9.

Перемога гарантувала "Арсеналу" вихід у плей-оф. Також у 1/8 фіналу вийшло ПСВ. За бортом турніру залишилися "Севілья" та "Ланс".

"Арсенал" — "Ланс" — 6:0

Голи: Гаверц, 13, Жезус, 21, Сака, 24, Мартінеллі, 28, Едегор, 45+1, Жоржіньо, 86 (з пенальті).

"Арсенал": Рая — Зінченко (Ківьор, 46), Габріел, Саліба, Томіясу (Вайт, 46) — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 75), Едегор — Мартінеллі, Сака (Нельсон, 66), Жезус (Нкетіа, 82).

"Ланс": Самба — Медіна (Мачадо, 46), Дансо, Граді (Хусанов, 62) — Айдара, Самед (Ель-Аїнауї, 46), Менді (Кошта, 76), Франківські — Фульгіні, Сотока (Томассон, 46), Ваї.

Попередження : Менді, Хусанов, Айдара.

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