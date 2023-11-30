Арсенал с Зинченко забил шесть безответных мячей Лансу

Игроки "Арсенала". Фото: REUTERS/David Klein

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Арсенал" принимал "Ланс". За хозяев с первых минут на поле вышел украинец Александр Зинченко.

Матч завершился победой "Арсенала" со счетом 6:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Исход матча был предрешен еще в первом тайме, поскольку хозяева забили пять мячей. Сначала Кай Хаверц проткнул мяч на 13-й минуте матча. Затем через восемь минут Габриэль Жезус удвоил отрыв, а еще через два Букайоко Сака сделал счет разгромный.

На 27-й минуте счет стал неприличным после того как Габриэль Мартинелли обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот.

В концовке первого тайма Мартин Эдегор сделал счет 5:0.

Предчувствуя победу, Микель Артета в перерыве поменял Зинченко и автора двух ассистов Такехиро Томиясу. Вскоре с поля также сняли Саку, Деклана Райса и Жезуса.

В конце второго тайма "Арсенал" заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо — 6:0.

По итогам матча Зинченко получил от статистического портала WhoScored оценку — 6,9.

Победа гарантировала "Арсеналу" выход в плей-офф. Также в 1/8 финала вышло ПСВ. За бортом турнира остались "Севилья" и "Ланс".

"Арсенал" — "Ланс" — 6:0

Голи: Гаверц, 13, Жезус, 21, Сака, 24, Мартінеллі, 28, Едегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (з пенальті).

"Арсенал": Рая — Зінченко (Ківьор, 46), Габріел, Саліба, Томіясу (Вайт, 46) — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 75), Едегор — Мартінеллі, Сака (Нельсон, 66), Жезус (Нкетіа, 82).

"Ланс": Самба — Медіна (Мачадо, 46), Дансо, Граді (Хусанов, 62) — Айдара, Самед (Ель-Аїнауї, 46), Менді (Кошта, 76), Франковські — Фульгіні, Сотока (Томассон, 46), Ваї.

Попередження: Менді, Хусанов, Айдара.

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