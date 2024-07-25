Арсенал оформлює трансфер італійського лівого захисника замість Зінченка

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Сподівання лівого захисника Олександра Зінченка заграти в лондонському "Арсеналі" стають примарними. Команда вирішила підсилити позицію, на якій грає українець.

Найближчими днями "Арсенал" має оголосити про трансфер новачка на позицію лівого захисника, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, "Арсенал" найближчим часом оголосить про підписання контракту з 22-річним лідером "Болоньї" та збірної Італії Рікардо Калафьорі.

Італієць має підписати п’ятирічний контракт із зарплатнею 4 млн євро за сезон.

🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori to Arsenal, here we go! Bologna and Arsenal have started to exchange documents right now.



All sorted also between Bologna and Basel.



Calafiori will sign five year deal (no option) for €4m/season net.



Medical in the US, deal done and story confirmed. pic.twitter.com/mmvdpOAyWd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024

З "Болоньєю" також вдалося домовитися про суму трансферу в розмірі 40 млн євро та 5 млн євро у вигляді бонусів.. Команди вже почали обмінюватися документами для завершення угоди.

Калафьорі невдовзі має вирушити до США, де проводить збори "Арсенал", та пройти медичне обстеження.

Очікується, що після трансферу Калафьорі "Арсенал" продасть Зінченка, Якуба Ківьора та Кірана Тірні.

Минулого сезону італієць провів за "Болонью" 37 матчів, де забив два голи та зробив п’ять асистів.

Нагадаємо, Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.

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