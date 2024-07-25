Арсенал оформляет трансфер итальянского левого защитника вместо Зинченко

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Надежды левого защитника Александра Зинченко заиграть в лондонском "Арсенале" становятся призрачными. Команда решила усилить позицию, на которой играет украинец.

В ближайшие дни "Арсенал" должен объявить о трансфере новичка на позицию левого защитника, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, "Арсенал" в ближайшее время объявит о подписании контракта с 22-летним лидером "Болоньи" и сборной Италии Рикардо Калафери.

Итальянец должен подписать пятилетний контракт с зарплатой в 4 млн евро за сезон.

🚨🔴⚪️ Riccardo Calafiori to Arsenal, here we go! Болонья и Арсенал должны быть проверены для замены документов прямо сейчас.



Все было предложено между Bologna and Basel.



Calafiori will sign five year deal (no option) for €4m/season net.



Медицина в США, предприниматель и story подтверждены. pic.twitter.com/mmvdpOAyWd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Июль 24, 2024

С "Болоньей" также удалось договориться о сумме трансфера в размере 40 млн евро и 5 млн евро в виде бонусов. Команды уже начали обмениваться документами для завершения соглашения.

Калафери вскоре должен отправиться в США, где проводит сборы "Арсенал", и пройти медицинское обследование.

Ожидается, что после трансфера Калафери "Арсенал" продаст Зинченко, Якуба Кивера и Кирана Тирни.

В прошлом сезоне итальянец провел за "Болонью" 37 матчей, где забил два гола и совершил пять ассистов.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

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