Арсенал підпише футболіста, який допоможе виграти чемпіонство

Жеремі Фрімпонг святкує гол. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Лондонський "Арсенал" назвав футболіста німецького "Баєра" Джеремі Фрімпонга головною трансферною метою. Мікель Артета вважає, що ганський гравець може закрити одразу декілька позицій.

"Каноніри" готові заплатити за Фрімпонга великі гроші, повідомляє Football Transfers.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета та спортивний директор клубу Еду Гаспар шукають футболіста, який міг би зіграти одразу на кількох позиціях праворуч. У лондонському клубі вважають Жеремі Фрімпонга ідеальним кандидатом на перехід. Трансфер може бути здійснено вже взимку наступного року.

Хто такий Жеремі Фрімпонг

Захисник із Гани є вихованцем "Манчестер Сіті". Він опинився в "Баєрі" транзитом із шотландського "Селтіка". В ігровій системі Хабі Алонсо Жеремі Фрімпонг є одним з основних футболістів. "Баєр" йде на першому місці в турнірній таблиці, а 22-річний захисник команди забив чотири голи та зробив шість результативних передач у 13 матчах Бундесліги.

Артета та капітан "Арсеналу" Едегор. Фото: Reuters/Paul Childs

Артета та Еду впевнені, що Фрімпонг буде однаково корисним як в обороні, так і на правому фланзі півзахисту. На думку тренерського штабу "Арсеналу", ганський футболіст складе гарну зв'язку з одним із лідерів команду Букайо Сака.

Орієнтовна трансферна вартість Фрімпонга складає 45 млн євро, хоча два з половиною роки тому "Баєр" придбав його за 11 млн євро. "Арсенал" хоче підписати футболіста вже у січні 2024 року.

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