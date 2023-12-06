Арсенал подпишет футболиста, который поможет выиграть чемпионство

Жереми Фримпонг празднует гол. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Лондонский "Арсенал" назвал футболиста немецкого "Байера" Джереми Фримпонга главной трансферной целью. Микель Артета считает, что ганский игрок может закрыть сразу несколько позиций.

"Канониры" готовы заплатить за Фримпонга большие деньги, сообщает Football Transfers.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и спортивный директор клуба Эду Гаспар ищут футболиста, который мог бы сыграть сразу на нескольких позициях справа. В лондонском клубе считают Жереми Фримпонга идеальным кандидатом на переход. Трансфер может быть осуществлен уже зимой следующего года.

Кто такой Жереми Фримпонг

Защитник из Ганы является воспитанником "Манчестер Сити". Он оказался в "Байере" транзитом из шотландского "Селтика". В игровой системе Хаби Алонсо Жереми Фримпонг является одним из основных футболистов. "Байер" идет на первом месте в турнирной таблице, а 22-летний защитник команды забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 13 матчах Бундеслиги.

Артета и капитан "Арсенала" Эдегор. Фото: Reuters/Paul Childs

Артета и Эду уверены, что Фримпонг будет одинаково полезен как в обороне, так и на правом фланге полузащиты. По мнению тренерского штаба "Арсенала", ганский футболист составит хорошую связки с одним из лидеров команду Букайо Сака.

Ориентировочная трансферная стоимость Фримпонга составляет 45 млн евро, хотя два с половиной года назад "Байер" купил его за 11 млн евро. "Арсенал" хочет подписать футболиста уже в январе 2024 года.

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