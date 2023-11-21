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Арсенал продасть Зінченка заради гравця Жирони

21 листопада 2023 09:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал продасть Зінченка заради гравця Жирони
Олександр Зінченко дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський Арсенал розглядає можливість попрощатися з українським легіонером команди. Олександр Зінченко може змінити клуб уже за пів року.

На місце Зінченка претендує футболіст з іспанської "Жирони", повідомив спортивний інсайдер Фабріціо Романо.

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Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета розчарований кількома футболістами своєї команди. Наставник "канонірів" вважає, що ці гравці не в змозі допомогти лондонцям здобути чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі.

Ким "Арсенал" замінить Зінченка

Влітку 2024 року "каноніри" стануть активним гравцем на трансферному ринку. Артета має намір посилити одразу чотири позиції у команді. В "Арсеналі" може з'явитися новий лівий захисник.

Мігель Гутьєррес
Мігель Гутьєррес у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/

Головним кандидатом на цю позицію є 22-річний футболіст іспанської "Жирони" Мігель Гутьєррес. Контракт гравця з каталонцями діє до літа 2027 року. Скаути "Арсеналу" вже їздять на матчі "Жирони" та спостерігають за грою молодого футболіста зі стадіону. Якщо Артета ухвалить рішення про трансфер Мігеля, "каноніри" запропонують за нього близько 35 млн євро.

У послугах Олександра Зінченка зацікавлені одразу кілька італійських клубів на чолі з "Ювентусом". Українець не залишиться в АПЛ, якщо йому доведеться піти з "Арсеналу".

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