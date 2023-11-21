Арсенал продаст Зинченко ради игрока Жироны
Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность попрощаться с украинским легионером команды. Александр Зинченко может сменить клуб уже через полгода.
На место Зинченко претендует футболист из испанской "Жироны", сообщил спортивный инсайдер Фабрицио Романо.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован несколькими футболистами своей команды. Наставник "канониров" считает, что эти игроки не в состоянии помочь лондонцам завоевать чемпионский титул в английской Премьер-лиге.
Кем "Арсенал" заменит Зинченко
Летом 2024 года "канониры" станут активным игроком на трансферном рынке. Артета намерен усилить сразу четыре позиции в команде. В "Арсенале" может появиться новый левый защитник.
Главным кандидатом на эту позицию является 22-летний футболист испанской "Жироны" Мигель Гутьеррес. Контракт игрока с каталонцами действует до лета 2027-го года. Скауты "Арсенала" уже ездят на матчи "Жироны" и наблюдают за игрой молодого футболиста со стадиона. Если Артета примет решение о трансфере Мигеля, "канониры" предложат за него порядка 35 млн евро.
В услугах Александра Зинченко заинтересованы сразу несколько итальянских клубов во главе с "Ювентусом". Украинец не останется в АПЛ, если ему придется уйти из "Арсенала".
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