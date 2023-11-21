Арсенал продаст Зинченко ради игрока Жироны

Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность попрощаться с украинским легионером команды. Александр Зинченко может сменить клуб уже через полгода.

На место Зинченко претендует футболист из испанской "Жироны", сообщил спортивный инсайдер Фабрицио Романо.

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Кем "Арсенал" заменит Зинченко

Летом 2024 года "канониры" станут активным игроком на трансферном рынке. Артета намерен усилить сразу четыре позиции в команде. В "Арсенале" может появиться новый левый защитник.

Мигель Гутьеррес в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/

Главным кандидатом на эту позицию является 22-летний футболист испанской "Жироны" Мигель Гутьеррес. Контракт игрока с каталонцами действует до лета 2027-го года. Скауты "Арсенала" уже ездят на матчи "Жироны" и наблюдают за игрой молодого футболиста со стадиона. Если Артета примет решение о трансфере Мигеля, "канониры" предложат за него порядка 35 млн евро.

В услугах Александра Зинченко заинтересованы сразу несколько итальянских клубов во главе с "Ювентусом". Украинец не останется в АПЛ, если ему придется уйти из "Арсенала".

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