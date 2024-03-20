Арсенал продовжив контракт із захисником — що буде із Зінченком

Партнери вітають Такехіро Томіясу. Фото: instagram.com/tomiyasu.t/

Керівництво лондонського "Арсеналу" запропонувало новий контракт одного зі своїх футболістів. Сторони уклали довгострокову угоду.

Такехіро Томіясу продовжить кар'єру у складі "канонірів", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт лондонського клубу.

Читайте також:

Такехіро Томіясу приєднався до "Арсенала" у 2021 році. "Каноніри" заплатили за гравця італійському клубу "Болонья" 20 млн євро. У сезоні 2023/2024 японський захисник зіграв у 20 поєдинках у всіх турнірах. Він забив один гол і зробив три результативні передачі.

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/zinchenko/

Новий контракт Томіясу

Англійські таблоїди писали про те, що "Арсенал" може продати 25-річного гравця через його схильність до травм. Проте клуб та футболіст провели успішні переговори та уклали новий контракт. "Арсенал" не розголошує деталі угоди, проте журналісти стверджують, що ця угода діятиме до літа 2028 року.

"Каноніри" продовжать продовжувати контракти із провідними футболістами. Наступним гравцем, якому запропонують нову угоду, має стати українець Олександр Зінченко. Попри чутки про можливий відхід гравця, він також залишиться в Лондоні.

Нагадаємо, Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

Україна — Боснія та Герцеговина — анонс і ставки на матч Євро-2024.

Лунін готовий зробити вибір — у "Реалі" вирішили майбутнє голкіпера.

Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.